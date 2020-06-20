Korona günlerinde maskeleriyle 'evet' dediler - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde nikah masasına oturan Seda Kambur ve Erhan Duran maskeleri ile 'evet' dedi. Nikah merasimi sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.



Osmancık ilçesinde yaşayan Seda Kambur ile Erhan Duran hayatlarını birleştirmek için Belediye Nikah Müdürlüğü'nden gün aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle çift ve şahitleri nikah günü maske ile nikah masasına oturdu. Belediye evlendirme memuru Cengiz Taşkıran'ın kıydığı nikahta genç çift bir ömür boyu beraberlik için evet' dedi.



Nikah töreni esnasında Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, genç çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen ve az sayıda olması gereken davetlilere sosyal mesafeyi korumaları yönünde denetim için hazır bulundu. - ÇORUM