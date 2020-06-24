Korona günlerinde mezuniyet: 'Kepler havaya' - Son Dakika

19 salgını önlemleri kapsamında mart ayından bu yana uzaktan eğitim veren Maltepe Üniversitesi'nde mezuniyet törenleri sosyal mesafeye uygun olarak online olarak düzenlendi. "Aynı gökyüzünü paylaşıyorsak, uzakta değilizdir" sloganıyla düzenlenen törende öğrenciler Türkiye'de ilk kez 'online' kep attı.



Bu yıl üniversitelerin eğitimi gibi mezuniyet törenleri de Kovid-19 salgını ve uzaktan eğitim süreçlerinden etkilendi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), salgın nedeniyle mart ayından bu yana uzaktan eğitim veren Maltepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreni de online düzenlendi. Tören için hazırlanan tüm akış, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ancak öğrencilerini törenin dışında bırakmamaya karar veren Maltepe Üniversitesi, dijital alanda geleneklere uygun olarak gökyüzüne kep atan mezunları için unutulmaz bir hatıraya imza attı. Mezunların evlerine cübbe ve kep gönderen üniversite, mezuniyet coşkusunu evlerde ailelerle birlikte yaşattı. Kepleri elden ele birbirine atarak video çeken öğrenciler, uzaktan eğitim tarihine geçti.



"Her sıkıntıyı birlikte aşacağımızı gördük"



Öğrencilerin ve ailelerin sağlıklarını korumak için online gerçekleştirilen tören Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın mezunlara seslenişiyle başladı. 2020 yılının ilk günlerinden beri dünyada herkesin aynı endişeyi, aynı bilinmezliği, aynı acıyı, aynı kederi yaşadığını ve büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Prof. Karasar, "İnsanlık tarihinin ortak hafızasına nakşedilen pandemi günleri, bizlere çok şey öğretti. Bu pandemi öyküsünün öğretilerinin, bugün hayata uğurladığımız siz sevgili öğrencilerimize ayna tutacağı kanaatindeyim." dedi.



Karasar, şöyle devam etti: "Kovid-19 salgınının zor günlerinin içinden geçerken bir olmanın, her sıkıntıyı beraber aşabilecek olmanın önemini bir kez daha idrak ettik. Pandemi günlerinin ayrılığı; hayata daha farklı bakmamıza, varlık sebebimizi ve hakikati yeniden idrak etmemize vesile oldu. Dünyada salgın sonrası yeni bir yaşam şekillenmekte... Bu hamura şekil vermenin zaferine sizler nail olacaksınız, buna tüm samimiyetimle inanıyorum. Yapay zeka teknolojilerinin oluşturduğu fırsatlarla dijitalin uçsuz bucaksız dünyasının hakim olduğu bu yeni yaşamda öncü olmak, lider olmak için çalışınız. Bildiğiniz gibi Maltepe Üniversitesi salgın döneminde, YÖK verilerine göre lisans düzeyinde en çok online ders açan lider vakıf üniversitesi olmuştur. Bu, sizlerle birlikte hepimizin ortak başarısıdır. Bu, birlikte büyüdüğümüzün göstergelerindendir. Sizleri geleceğe uğurlarken, aziz vatanımızın bereketli topraklarında yeşerecek fidanlara güvenli yarınlar inşa edeceğinizi bilerek hepinizi özlemle kucaklıyorum."



Renkli bir tören yapıldı



Rektör Karasar, daha sonra mezuniyete evlerinde katılan öğrencilere salgın nedeniyle mart ayından bugüne gelemedikleri için özlemiş olacaklarını belirterek üniversite kampüsünden görüntüler izletti. Öğrencilerin öğrenim yaşamları boyunca kazandıkları başarıların yer aldığı görüntülerin ardından Fakülte Dekanlarının ve Yüksekokul Müdürlerinin öğrencilere veda mesajları yayımlandı. Kovid-19 salgını döneminde Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının akademisyenleri tarafından kurulan 'Ev Orkestrası'nın konseriyle devam eden törende daha sonra Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Tayyip Tuna bir konuşma yaparak, mezuniyet sonrasında Üniversitedeki arkadaşlıkların kalıcı olmasını ve dostluklara dönüşmesini diledi.



Kepler evlere ulaştırıldı



Türkiye'de ilk kez gerçekleştiği belirtilen öğrencilerin online kep atması ise mezuniyetin en ilgi çeken bölümü oldu. Evlerinde derslere katılan ve yarıyıl sonu sınavlarına giren mezunlar bu kez de cübbelerini ve keplerini giyerek mezuniyetlerine de yine evlerinden katıldı. Kep atma törenine öğrencilerin kimi balkondan kimi salondan kimi ise bahçelerinden katıldı. Öğrenciler sanki arkadaşları karşılarındaymış gibi keplerini birbirlerine doğru attılar. Her öğrenci ekranda önce arkadaşından gelen kepi havada yakalarken görüldü. Kepi başına takan öğrenciler daha sonra ise bir başka arkadaşına doğru attı.



Üniversite zorlu korona salgını sürecinin ardından 2019-2020 eğitim yılı sonunda 2 bin 757 öğrenciyi mezun etti. Üniversite yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ancak dijital platformlarda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin, normalleşme sürecine göre belirlenecek yeni bir tarihte kampüste ve bir arada yenilenmesi için hazırlık yapıldığını da duyurdu. - İSTANBUL