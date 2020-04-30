Korona günlerinde Ramazan: Din sosyologları nasıl değerlendiriyor?

Toplu ve kalabalık yerlerde koronavirüsün daha hızlı ve kolay şekilde bulaşma riski olduğundan vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam edilirken, özellikle Ramazan ayında camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, teravih namazları da evde kılınacak, Ramazan davulcuları bahşiş toplayamayacak, toplu iftar buluşmaları gerçekleşmeyecek, her sene tartışma konusu olan otellerdeki lüks iftar sofraları bu sene kurulmayacak.



Bu, dini hassasiyetleri yüksek olan çevrelerde ilk kez deneyimlenen bir durum iken, yeni sürecin zorluklarına adaptasyon da belirli sosyal refleksleri beraberinde getirecek.