Korona Günlerinde Tiyatro Terapisi

Osta usta tiyatrocu Betül Arım korona günlerinden neredeyse dört yıl önce "Dışarda Hiçbir Şey Var" oyunu ile bizi içeriye, kendi içimizdeki zenginliklerin farkına varmaya davet etmişti… Bu oyun bir yaşama sanatı gösterisiydi. Her şeyin içimizde olup bittiğinin farkında olan Arım, kişisel gelişim uzmanlarının, psikologların yıllardır yüzlerce cilt kitapla, seminerle anlattığı bilgileri kendi süzgecinden geçirerek yeni bir özle şifalı bir bal gibi terkip ederek oyununun içine katmış. Yaklaşık dört yıldır devam eden ve doktorların bile reçeteye yazdığı Dışarda Hiçbir Şey Var, içindeki yaşama sevincine ve olumlu bakış açısına en çok ihtiyacımız olan bu günlerde yine bizi içeriye davet ediyor. Biz tiyatrolara gidemiyorsak da tiyatrolar dijital tiyatro platformları ve online oyunlar sayesinde artık evimize gelebiliyorlar.& ;