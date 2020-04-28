Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri - Son Dakika
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Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri

6 saat önce

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların hayatını etkiledi.

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların hayatını etkiledi. Oyun Terapisti ve Eğitimci-Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, ebeveynlerin çocuklar ile geçirecekleri verimli vakit için önerilerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okullar geçici süreyle kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi. Çocukların eğitimlerine evde devam etmesi ve evde kalarak bu süreci geçirmeleri de hem kendilerini hem de ebeveynlerin gündelik pratiklerini etkiledi. Çocuklar ile ebeveynlerin evde kalma sürecinde eğitsel ve verimli vakit geçirebilmeleri amacıyla önerilerde bulunan Oyun Terapisti ve Eğitimci-Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, önemli açıklamalarda bulundu.

"Günlük rutinler oluşturulmalı"

Çocukların ebeveynleri ile birlikte evde kaldıkları bu süreçte, birlikte vakit geçirmek kadar programlar oluşturulmasını tavsiye eden Pınar Yeşiltay Sevim, ebeveynlerin günlük rutinler programlaştırmaları gerektiğine vurgu yaptı. Sevim, "Öncelikle velilere söylemek istediğim, esnek de olsa bir rutin oluşturmaları. Çünkü rutin oluşturmadıkları takdirde çocuklar da ne yapacaklarını bilmedikleri için zaman zaman öfke nöbetlerine ve farklı davranış bozukluklarına meyil edebiliyorlar. Günlük rutinleri her nasılsa; sabah kalkma saatleri mutlaka gün içinde belirlenmeli. Bununla birlikte sadece online ders planı ve eğitim değil, serbest saatlerde neler yapılacağı da mutlaka çocuklar için planlanmalı" dedi.

"Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi"

Salgın nedeniyle tedbir amaçlı olarak evde kaldığımız bugünlerin kitap okuma etkinlikleri için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Pınar Yeşiltay Sevim, "Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi. Çocuklarla mutlaka bire bir ilgilenmek gerekiyor. Çünkü hem okullarından, hem sosyal ortamlarından hem de öğretmenlerinden ayrı kaldılar. Çocukların derslerine destek olmalarının yanı sıra çocuklarımızla boş zamanlarda farklı aktiviteleri biz de planlayabiliriz. Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu görüyoruz. Çünkü biz ebeveynler çok yoğun çalıştığımız için günlük hayatın rutininde çocuklara daha az zaman ayırabiliyorduk. Fakat şu an çocuklarımızla nitelikli vakit geçirebilmek için ciddi anlamda zamanımız var. Bu zamanımızı mümkünse çocuklarımızın kitap kültürü kazanması için değerlendirebiliriz. Sadece onların kitap okumalarını sağlamak değil, okurken okuduklarını bize aktarmalarını dil gelişimleri açısından destekleyebiliriz. Bununla birlikte farklı hikaye oluşturma teknikleri kullanabiliriz. Bunlar nelerdir? Çocuklarımıza anahtar kelimeler verebiliriz. Bu verdiğimiz kelimelerle hikaye oluşturmalarını isteyebiliriz. Bunun dışında bir hikaye biz başlatıp, çocuklarımızın düşünme becerileri sayesinde farklı senaryolar üretmelerini sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Spor ve müziğin mutlaka programa eklenmesi gerekir"

Evde kaldıkları süre boyunca çocukların fiziksel aktivitelerinden uzak kaldığını belirten Sevim, müzik ve spor etkinliklerinin de ebeveynlerin programına dahil edilmesi gerektiğini savundu. Pınar Yeşiltay Sevim, "Tabii ki spor ve müziğin de bunların içerisinde olması gerekiyor. Özellikle fiziksel aktiviteden uzak kalan çocukların gün içinde evde enerjilerini atabilmeleri için spor ve müziğin mutlaka programa eklenmesi gerekir. Müzik eşliğinde birlikte dans edilebilir. Mutfak etkinliklerine çocukların dahil edilmesi hem çocuğun mutfak kültürlerini tanıması hem de işe yaradıklarını hissedip kendilerini daha değerli hissetmeleri anlamında katkı sağlayacaktır. Çocuk, sofra hazırlarken vereceğimiz görevleri yaparak çatalı, kaşığı sofraya götürebilir ya da evde oluşturacağımız programlarla herkesin kendi tabağını masadan kaldırıp mutfağı götürmesi gerektiği telkinini çocuklarımıza aktarabiliriz. Bu şekilde onların sorumluluk bilincini de geliştirebiliriz" sözlerine yer verdi.

"Online olarak müze ziyareti yapıp operalara katılabilirsiniz"

Çocukların evde kaldıkları vakitleri nitelikli olarak geçirebilmelerinin yanında entelektüel birikimlerine de katkıda bulunmalarının ebeveynler için büyük önem teşkil ettiğini söyleyen Pınar Yeşiltay Sevim, "Dünya artık korona virüs salgını sürecinde kapılarını bize online olarak açtı. Çocuklarımızla birlikte online müzeleri ziyaret ederek ya da operalara katılarak, konserlere dahil olarak onların entelektüel bilgi gelişimini de destekleyebiliriz. Bunların dışında kutu oyunlarının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklara online sipariş verdiğimiz kutu oyunlarını birlikte oynayarak nitelikli vakit geçirebiliriz. Oyun oynarken aynı zamanda öğrenmelerini de sağlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Korona günlerinde uzmanından çocuklar için etkinlik önerileri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:31 Kaynak: İHA


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