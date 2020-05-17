Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor - Son Dakika

Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor

Karabük'te 65 yaşındaki Recep Özen, sokağa çıkma serbesti olduğu saatleri kendi yaptığı sala binerek geçiriyor

KARABÜK - Karabük'te, Recep Özen, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri dışarıya çıkma serbesti olduğu saatleri kendisinin yaptığı sala binerek geçiriyor.

Sarıahmetli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Recep Özen, yaklaşık bir yıl önce evde kullandığı su bidonlarından kendisine sal yaptı. Korona virüs salgını öncesinde her gün evinin karşısından geçen Araç Çayı'nda oluşan gölette yaptığı sala binerek vakit geçiren Özen, İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle artık haftada bir kez belirli saatlerde sala binebiliyor.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkma serbestliğinin ardından Özen, yürüme mesafesindeki Araç Çayı'na giderek burada oluşan gölette kendi yaptığı sala binip, zaman geçirip stres atıyor.

Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, su bidonlarını değerlendirmek istediğini, böyle bir fikir düşündüğünü söyledi.

Salda 17 adet bidon kullandığını ifade eden Özen, "Bidonları birbirine engel olmayacak şekilde dizdim. Daha önce sopayla itiyordum, olmayınca demirden pedal yaptım. Tahtaları da üzerine koydum. Oturak yaptım, sopayla yön veriyorum" dedi.

Bir yıldır sala bindiğini, ancak virüs salgını nedeniyle belirlenen günlerde bindiğini anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Burada da bir gölet var buna uygun, iyi havalarda biniyorum. Bu ara korona virüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Pazar günü hak tanındı, geliyorum, yarım saat, bir saat biniyorum, stres atıyorum. İzne bağlı bize ne zaman izin verirlerse çıkıp geliyorum. Yürüyerek geliyorum buraya, spor yapmış oluyorum, binerken de spor yapmış oluyorum. Benim için güzel oluyor."