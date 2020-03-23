Korona haber takibini sekteye uğratmadı - Son Dakika

Bünyesinde 3 yerel gazete, internet portalı, sosyal medya ağı ve açık hava reklamcılığı bulunan Oxijen Medya Grubu, korona virüs nedeniyle çalışma sistemini, 'uzaktan çalışma modeline' dönüştürdü.



Medya grubunda bulunan tüm gazeteciler, idari ve teknik personel için dönüşümlü, esnek çalışma uygulamasına geçildi. Oxijen Medya Grubu Başkanı İslam Keleş, korona virüs için alınan genel tedbir kurallarını uyguladıklarını, bunlara ek olarak da çalışanların sağlık koşulları için yeni düzenlemeye gittiklerini açıkladı.



Düzce'de günlük olarak 'Düzce'nin Sesi', 'Parantez' ve 'Günaydın' gazetelerini yayımlayan, Oxijen Tv, internet portalı üzerinden günlük canlı yayın programları yapan, sosyal medya ağından iletişim portalları bulunan ve açık hava reklamcılığı yapan Oxijen Medya Grubunun tüm personeli korona virüs tedbirleri çerçevesinde uzaktan çalışma modeli ile çalışmaya başladı.



"Çalışanların sağlığı bizim için önemli"



Grup bünyesindeki tüm gazeteciler, idari ve teknik personel dönüşümlü olarak ofis ve evden hizmet veriyor. Oxijen Medya Yönetim Kurulu Başkanı İslam Keleş, çalışanlarının sağlık haklarını önemsediklerini belirterek "Medya sektöründe gazete ve tüm kanallarımızda 36 kişilik personelle görev yapıyoruz. Türkiye'nin en önemli gündemi korona virüs karşısında herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Biz gerekli tedbirleri alırsak bu virüsün daha da yayılmasını önleyebiliriz. Oxijen Ajans olarak çalışanlarımızın sağlığı kendi bireysel sağlıkları, aileleri, toplum için de çok önemlidir. Bunun için işyerimizde dönüşümlü, esnek ve evden çalışma modelini uygulamaya başladık. Ancak, halkımızın haber alma ve bilgilendirme hakkını asla ihmal etmiyoruz. Düzce'den, bölgeden haberleri zamanında ve yerinde kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun için teknoloji sistemini kurduk. Umarız bu kritik dönemleri hep birlikte sağlıkla atlatırız" dedi.



"Mizanpaj da evden, programlar da"



Altyapısı oldukça güçlü olan Oxijen Medya'da korona virüs çalışmaları sekteye uğratmadı. Oxijen TV görsel basın genel yayın yönetmeni Nevzat Cingirt koordinasyonunda televizyonun programları evden hazırlanmaya başlandı. Sabah kuşağında Atilla Gösterişli'nin hazırlayıp sunduğu Güne Bakış Programı evden canlı olarak yayınlanıyor. Bünyesinde 3 günlük gazetenin bulunduğu Oxijen Medyada yazılı basın genel yayın yönetmeni Gürkan İpek'in koordinasyonunda ise sayfa mizanpaj çalışmaları 'Uzaktan Çalışma Modeli' ile yürütülüyor. Haber takibi ise aksamadan merkez ofiste devam ediyor. - DÜZCE