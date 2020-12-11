Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı - Son Dakika

Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı

11.12.2020 17:15

Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı 1 hasta yaralanırken, 13 hasta başka yoğun bakımlara sevk edildi Vali Aydın Baruş: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören hastaların kaldığı yoğun bakımda...

Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı

1 hasta yaralanırken, 13 hasta başka yoğun bakımlara sevk edildi

Vali Aydın Baruş: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

MALATYA - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören hastaların kaldığı yoğun bakımda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 hasta hafif şekilde yaralanırken, diğer hastalarda hemen başka yoğun bakımlara sevk edildi. Vali Aydın Baruş, olay yerinde yaptığı açıklamada yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 14. 45 sıralarında korona virüs nedeniyle tedavi gören hastaların olduğu Kroner yoğun bakımda yangın çıktı. Bir hastanın yatağında çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle yoğun bakımı kısa sürede dumanlar kaplarken, yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yoğun bakımda bulunan 14 hasta hemen başka yoğun bakımlara sevk edildi.

9 hasta ambulanslarla İnönü Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, 5 hasta ise aynı hastanenin diğer yoğun bakım birimlerine alındı. Yangının başladığı odada bulunan bir yoğun bakım hastasında 1 ve 2'inci derece yanıklar oluşurken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da olay sonrası hastaneye gelerek yetkililerden bilgiler aldılar.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Kroner yoğun bakım bölümünde bir hastanın yattığı odada başlayan yangın olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız incelemelerini sürdürüyorlar. Tahminimiz yatağın elektrikli olması nedeniyle kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yatakta başlayan yangın neticesinde içeriden odaya ve o bölüme yoğun bir duman yayılıyor. Bu bölümde toplam 14 Covid hastamız yoğun bakım tedavisi görüyor. Yangının meydana geldiği yataktaki hastamızın kol bacak ve karın bölgesinde birinci ve ikinci derecede de yanıklar meydana geliyor. Şuanda durumu iyi. Diğer yatan hastalarda herhangi bir problem olmadı, diğer odalarda herhangi bir hasar yok, sadece yangının çıktığı odadaki yatakta meydana gelen bir hasar var" dedi.

Hastalardan 9'unun Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildiğini de belirten Baruş, "Bu hastalarımızdan biri entübe durumunda, onunda durumu şu anda stabil. Hastalarımızın diğerleri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin diğer yoğun bakım servislerine alındılar. Şu anda olumsuz bir durum yok. Olayın meydana geldiği bölümde hemen temizlik çalışmaları başladı çünkü yoğun bakım servisimizi biran önce hizmete almamız lazım. Hasta yakınlarımız merak etmesinler, kendilerine de ulaşıldı ve haber verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gerekse emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturmaları ve incelemeleri devam ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başladı. Olayın neden başladığı, kusurlu eksikliklerin neler olduğu tespit edilecek ona göre işlem yapılacak. Ben buradan bütün hastalarımıza ve yakınları geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı
Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı

Koronavirüs, araştırma, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı - Son Dakika


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