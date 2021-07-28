Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaç verildiği iddiası - Son Dakika

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan 'favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği, son kullanma tarihi geçmiş ilaca yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kovid-19 Rehberi'nde yer alan 'favipiravir' etken maddeli ilaçlar için kuruma gelen ruhsat başvurularının ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Kovid- 19 tedavisinde kullanılan 'favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kovid- 19 Rehberi'nde yer alan 'favipiravir' etkin maddeli ilaçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır.
Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."
Kaynak: DHA
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