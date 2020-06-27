Korona hastası 2 Türk vatandaşı özel uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi - Son Dakika

Korona hastası 2 Türk vatandaşı özel uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi

BURSA - Rusya'da koronavirüse yakalanan 2 Türk hasta, Türkiye Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

Rusya'nın Blagoveshchensk ve Svobodnenskaya kentlerinde korona virüs testi pozitif çıkan 59 yaşındaki Sedrettin Küçük ve 51 yaşındaki Uğur Kurt isimli 2 Türk vatandaşı tedavilerinin Türkiye'de yapılması için başvuruda bulundu. Büyükelçiliklerin araya girmesiyle birlikte Türkiye'de tedavi olmak isteyen Türk hastalar için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti. Rusya'ya giderek Blagoveshchensk

şehrine inen ambulans uçak, Sedrettin Küçük ve Uğur Kurt'u alarak Türkiye'ye getirdi. Saat 21.45 itibariyle Yenişehir Havalimanına inen uçakta bulunan 2 hasta, havalimanına indikten sonra ambulansa alınarak tedavi edilecekleri Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmek üzere harekete geçti.

Ayrıca korona virüs hastası 2 hastanın eşyaları ve getirildikleri ambulans uçak dezendekte edildi.