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Son dakika haber | Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

15.11.2021 13:23

Gelen son dakika haberine göre Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı Karantina kurallarına delen şahıs hakkında ayrıca idari işlem yapıldı Büyükçekmece'de korona virüs hastası olan şahıs, merdiven çalarken önce güvenlik kameralarına ardından polis ekiplerine yakalandı.

Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Karantina kurallarına delen şahıs hakkında ayrıca idari işlem yapıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de korona virüs hastası olan şahıs, merdiven çalarken önce güvenlik kameralarına ardından polis ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında karantina kurallarını deldiği için ayrıca idari işlem yapıldı.

Olay Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 13.55'te meydana geldi. Bir adresten merdiven çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisi T.Y, aynı gün Ekinoba Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Covid 19 hastası olarak olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapıldı. "Yaralama, hakaret" gibi suçlardan 4 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı
Son dakika haber | Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Büyükçekmece, Koronavirüs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Korona hastası merdiven hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı - Son Dakika
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