Üye Girişi
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım - Son Dakika

Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım

28.08.2021 10:30
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım, System.String[]

KONYA'da koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakımda solunum desteğiyle tedaviye alınan rehberlik öğretmeni Abdurrahim Hançer (40), "Birçok farklı görüş nedeniyle maalesef aşı olmadım. Evde atlatırım, diye düşündüm. Denemediğim bitkisel ürün kalmadı ama nafile.

KONYA'da koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakımda solunum desteğiyle tedaviye alınan rehberlik öğretmeni Abdurrahim Hançer (40), "Birçok farklı görüş nedeniyle maalesef aşı olmadım. Evde atlatırım, diye düşündüm. Denemediğim bitkisel ürün kalmadı ama nafile. Bu hastalık bastırılacak bir hastalık değil. Bu işin sonunu gördükten sonra ikinci şansımızın olmadığını anladım. Nefessiz kaldığım an, dünyada her şeyin yok olduğunu anladım. 40 yaşındayım daha gencim dedim, bağışıklığıma güvendim ama durum öyle değilmiş. Devletimize ve bilim insanlarına güveneceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısı 100 binde 415,51 olan Konya, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 71 olarak belirlendi. Koronavirüse yakalanıp, Konya Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum desteğiyle tedavi gören rehberlik öğretmeni Abdurrahim Hançer, "Yaklaşık 10 gündür bu hastalığa tutuldum. Önce normal bir şekilde evde atlatırım, diye düşündüm. Sonra bu hastalığı evde atlatamayacağımı anlayınca hastaneye geldim. Önce servise yattım, oradan da yeterli nefes almamadan dolayı yoğun bakıma kaldırıldık. 5 gündür yoğun bakımda yatıyorum büyük bir mücadele veriyorum" dedi.

'İKİNCİ ŞANSIZIMIZ YOK'Aşı olmadığı için pişmanlığını dile getiren Abdurrahim Hançer, şöyle konuştu: "Kafamızdaki sürekli tereddütlerden dolayı maalesef aşı olmadım. Çünkü çok farklı görüşler vardı. Ama bu işin sonunu gördükten sonra ikinci şansımız yok. Bu hastalık öyle bastırılacak bir hastalık değil. Çok ağır bir hastalık. Nefessiz kaldığın zaman dünyada hiçbir şey yok, en önemli şey nefes almak. Daha önce kullanmadığım kadar ilaç kullandım. Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Geceli gündüzlü her türlü yardımda bulundular."'BİTKİSEL TEDAVİLER FAYDA ETMEDİ'Koronavirüse yakalandığında bitkisel ürünler kullanarak evde geçmesini beklediğini, ancak hiçbir fayda göremediğini ifade eden Hançer, "Bu hastalık, müthiş bir baş ağrısıyla başlıyor. Halsizlik de had safhada. Devletin verdiği ilaçları kullanıyorsun ya ayağa kalkıyorsun ya da kalkamıyorsun. Ondan sonra palyatif çözümler arıyorsun ama fayda etmiyor. Ben bitki ilaçları çok kullanırım ama kullanmadığım şey kalmadı. En son da bir akşam artık nefes darlığından ambulansı aramak zorunda kaldım. Hastanede tedaviye başladık nefesim gelmiyordu. Nefes darlığım geçmediği için hocalarımız yoğun bakıma aldı. İşte burada makinelere bağlı yaşıyoruz. Oksijen makineleri çok gelişmiş ama insanın kendi nefesi gibi yok. Genciz dedik, yaşım 40 benim daha bağışıklığımıza güvendik ama durum öyle değilmiş. Devletimize güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.'AŞI OLAN AİLE FERTLERİM HAFİF ATLATTI'Ailesinde aşı olan kişilerin hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini söyleyen Abdurrahim Hançer şunları söyledi:

"Benim annem iki doz aşı oldu, hiçbir şeyi yok. Ağabeyim, ablam ve yengem şu anda hastanede yatıyorlar. Diğer kardeşlerim karantina altındalar. Annem aşılıydı birkaç kardeşim de aşılıydı annem çok şükür hafif atlattı yaşlı olmasına rağmen. Diğer kardeşlerim de aşılıydı, onlar da iyiler. Bire bir yaşıyorsun artık yani konuşmaya gerek yok her şey ortada. Devletimize ve bilim insanlarımıza güveneceğiz. Çok zor, burada dakikalar, saniyeler geçmiyor. O kadar farklı düşünceler içerisindesiniz ki çocuğunuz arıyor ağlayarak kapatıyorsunuz."


- Konya
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak 11:43 30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı 11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor         
11:58
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor         
09:39
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement