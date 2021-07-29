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Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi - Son Dakika

Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi

29.07.2021 11:57
Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi, System.String[]

Adana'da oto galerici İbrahim Ünverdi'nin 215 bin lirasını çalan çalışanın koronavirüs hastasından 500 liraya aldığı tükürüğü içeceğine karıştırmaya çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine Ünverdi, Çimen hakkında biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs gibi birçok suçtan şikayetçi oldu. Eski çalışanının kendisini öldürmeye kalktığını söyleyen Ünverdi, şahsı insanlara öldürme taktiği vermekle de suçlarken, dava sonucunda eski çalışanın tutuklanmasına karar verildi.

Adana'da, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi'nin otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Çimen, parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Çimen, parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı.

Korona hastasından tükürüp satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi

500 LİRA KARŞILIĞINDA TÜKÜRÜP ALIP ÇAYINA KOYMAYA ÇALIŞTI

Ünverdi, başka bir personelinden, Çimen'in bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu süreçte Çimen, Ünverdi'ye ve ailesine cep telefonuyla tehdit mesajları attı. Şikayet üzerine 10 Şubat 2021'de gözaltına alınan Çimen'e ev hapsi cezası verildi. Olayın basına yansıması üzerine tehditlerine devam eden Ramazan Çimen, eski patronuna cep telefonundan ''Seni virüsle öldüremedim kafana sıkacağım'' diye mesaj attı.

Korona hastasından tükürüp satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bunun üzerine Ünverdi'nin avukatı, Çimen hakkında biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, yağmaya teşebbüs suçlarından tekrar şikayetçi oldu. İddia üzerine 14 Temmuz'da gözaltına alınan Çimen, hakkındaki suçlamaları reddedip, "Bu kişinin içeceğine virüs bulaştırmadım. Bu kişinin amacı adli makamları oyalamaktır. Bu kişi iftira atarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır"' dedi. Çimen sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

Korona hastasından tükürüp satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi

VİRÜS TEHDİTİ SİLAH SAYILMALI

Avukat Oğuzhan Mete Karabıyık, daha öncesinde müvekkilini öldürmeye çalıştığını ileri sürdüğü Ramazan Çimen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Virüsle adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla açtığımız dava, trajikomik olarak göz ardı edilmişti. Kişiye araç dolandırıcılığından ev hapsi verildi. Daha sonrasında hakkında, biyolojik silah kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, tehdit ve yağmaya teşebbüs suçlamasıyla tekrardan suç duyurusunda bulduk, ev hapsi cezası kaldırıldı ve tutuklandı. İnsanlar bu işin trajikomik olan vakanın komik kısmıyla ilgilenip bu durumu basitleştiriyor. Unuttukları bir durum da şu; bu virüs günümüzün vebası olarak nitelendiriliyor. Devletler bu hastalıkla mücadele ederken, kişilere öldürmeye teşebbüste araç olarak kullanılmasına sessiz kalınmaması gerekiyor. Yani bir silah, bıçak ya da herhangi bir zehir nasıl silah olarak değerlendiriliyorsa aynı şekilde Kovid-19 hastalığının bulaştırılması da aynı şekilde değerlendirilmeli"

ÖLDÜRME YÖNTEMİ ÖĞRETTİ

Galerici İbrahim Ünverdi ise Ramazan Çimen'in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek, "Bu şehrimize yapılmış bir suikasttır. Korona tükürüğünün içeceğe karıştırma yöntemiyle insanlara öldürme taktiği verdi. Bu suçun ağır olması lazım ki insanlar bu suça yeltenmesin. Bu adam ülkemizi rezil etti. Virüsle ailemi yok etmeye çalıştı. Çok zor zamanlar yaşadık. Artık cezaevinde olduğunu biliyorum. Eşim ve çocuklarım çok rahatladı" diye konuştu.

Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi

Ramazan Çimen, Koronavirüs, Silah, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ergin Yıldız: Heryerin katil olsa nolur korkmayin şu yaratiklardan..Benim parami alcak birde tehdit etcek..Korkarak yasmaktansa gel bakalim kac canin varmis derim.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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