THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti - Son Dakika

THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti

Koronavirüsün etkisiyle havacılık sektöründe kriz yaşanırken Türk Hava Yolları birinci çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar açıkladı. THY, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

Salgından en çok etkilenen şirketlerden birisi olan Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2020 yılının ilk çeyreği ile ilgili finansal raporunu bildirdi. Buna göre kurum, ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon zarar açıkladı. THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

SATIŞ GELİRLERİ ARTTI

THY'nin satış gelirleri ilk çeyrekte 3,2 oranında artarak 15,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin brüt kârı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle yüzde 77,4 oranında arttı ve 320 milyon TL olarak gerçekleşti.

YOLCU SAYISI YÜZDE 20 AZALDI

İlk üç ayda Türk Havayolları'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, yüzde 20 azalış ile 13,4 milyon olurken, iç hatlardaki ve dış hatlardaki yolcu sayılarında, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 17 azalma gerçekleşti.

THY SEFERLERE BAŞLIYOR

THY'den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağı bildirilmişti.

THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:33 

Son Dakika Ekonomi THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti - Son Dakika Ekonomi

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