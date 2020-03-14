"Korona ile mücadelede bizde varız" dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Korona ile mücadelede bizde varız' dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı - Son Dakika

"Korona ile mücadelede bizde varız" dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı

6 saat önce

"Korona ile mücadelede bizde varız" dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı Kırıkkale'de bir büfe işletmecisi, "korona virüsü ile mücadelede biz de varız" diyerek kolonyalı mendilleri yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

"Korona ile mücadelede bizde varız" dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir büfe işletmecisi, "korona virüsü ile mücadelede biz de varız" diyerek kolonyalı mendilleri yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan 'korona virüsüne karşı önlem almak amaçlı Kırıkkale'deki bir büfe işletmecisi kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıtıyor. Türkiye'de son 3 günde Korona virüsü teşhisinin 5 kişide görülmesinin ardından insan yoğunluğunun en çok olduğu Hürriyet Caddesi üzerindeki büfe işletmecisi İlyas Aygör, "korona virüsü ile mücadelede biz de varız" diyerek kolonyalı mendilleri hem müşterilerine hem de yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Bunu daha önce bizim bir arkadaşımız yapmıştı. Bizde ondan gördük taşın altına elimizi koyalım dedik. Kolonyalı mendilleri 3-5 koli de olsa bunu bedava dağıtmak istedik. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Vatandaşlar bir şey aldığında yanında da veriyoruz" şeklinde konuştu.

Korona ile mücadelede bizde varız dedi, kolonyalı mendilleri ücretsiz dağıttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
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