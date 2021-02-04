Korona ile mücadelenin kahramanları - Son Dakika

Korona ile mücadelenin kahramanları

112'nin kahramanları kimi zaman pandemiye yakalananlara ilk müdahaleyi yaptı kimi zaman ise aileleriyle görüşemedi

Komuta Merkezinde görevli Özlem Özdemir: "Çocuklarımla merdivende bayramlaştık"

GAZİANTEP - Gaziantep 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Komuta Merkezinde çalışan Acil Tıp Teknisyeni Özlem Özdemir, 25 gün boyunca savaştığı korona virüs sürecini ve yaşadıklarını anlattı. 3 çocuk annesi Özdemir, yaşadığı 25 günlük süreçte unutamayacağı olayın ise Kurban Bayramı'nda çocukları ile merdivende bayramlaşmak zorunda kalması olduğunu söyledi.

Korona virüse yakalanan Acil Tıp Teknisyeni Özlem Özdemir, hastalıkla 25 gün mücadele etti. En büyük korkusunun virüsü bir başkasına bulaştırmak olduğunu ifade eden Özdemir, "25 gün pozitif kaldım negatife dönemedim. Kurban Bayramı sırasında oldu ve çocuklarımı kayınvalidemler baktı, bu süre boyunca çocuklarımla görüşemedim. Herkes çocuğunun yanında birebir dersle ilgilenebilirken biz çocuklarımı bırakıyoruz çıkıyoruz ve kendi başlarına hallediyorlar. Ben en çok bir başkasına bulaştırmaktan ve çocuklarıma bulaştırmaktan korktum, hastaneye yatmadım ama eşim sağlıkçıydı evde birebir eşim ilgilendi, o süreçte yakınlarıma bulaştırırım korkusu benim için çok kötü bir süreçti. Yaşamadan anlayamıyorsunuz o duyguyu ama inşallah hiç kimse de yaşamaz" dedi.

Kendisini en iyi şekilde korumasına rağmen virüse yakalandığını belirten Özdemir, "Biz burada dışarda da dikkat ediyorduk, maske, eldiven, dezenfektanımızla ama nasıl bulaştığını bilmiyoruz, dikkat etmemize rağmen biz burada çoklu olarak hepimiz hemen hemen geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Oğlumla merdivende ders çalışıp, bayramlaştık"

Pozitif olduğu süreci 'çok kötü bir travma' sözleriyle anlatan Özdemir, "Oğlum ile merdivende konuşuyorduk. Normalde çocuklar dersten, testten kaçarlar ama bana anne hadi sen merdivenin başında otur ben de aşağıda oturayım test çözelim beraber diyordu. Ben her Covid testine gittiğimde geliyordu ve yukarı çıkıp anne test sonucun çıktı mı diye soruyordu, son testte de pozitif çıkınca hıçkırarak ağladı ve zor sakinleştirdiler. Sen neden pozitifsin, seninki neden geçmedi diye ve o an yaşadığım en kötü bayramdı. Çok kötüydü çocuklarınızın merdivende oturması onlarla merdivende bayramlaşmak kötüydü" şeklinde konuştu.

"Aşıya oğlum teşvik etti"

Oğlunun bir daha sarılamam korkusuyla iyileştikten sonra kendisiyle uyumaya başladığını kaydeden Özdemir, "10 yaşındaki oğlum benim yanımda yatmaz ama negatife döndükten sonra 15 gün boyunca yanımda uyudu ve bana sürekli yine pozitif çıkarsa ve ben sana sarılamazsam psikolojisi oluştu. Aşı çıktığında da sürekli anne yaptıracaksın dimi diye o teşvik etti" dedi.

Yaşadığı o zorlu süreç anlatan ATT Özdemir, vatandaşlara ise evde kalmaları konusunda çağrıda bulunarak tedbirlere uyulması gerektiğini aktardı.