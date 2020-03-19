Korona, İran'da 24 saatte 149 can aldı - Son Dakika
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Korona, İran'da 24 saatte 149 can aldı

7 saat önce

İran'da korona virüs nedeniyle 24 saatte 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı bin 284'e yükselirken, vaka sayısı 18 bin 407 olarak açıklandı.

Korona, İran'da 24 saatte 149 can aldı, System.String[]

İran'da korona virüs nedeniyle 24 saatte 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı bin 284'e yükselirken, vaka sayısı 18 bin 407 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son verileri açıkladı. Cihanpur açıklamasında ülkedeki korona virüs toplam onaylanmış vaka sayısının 18 bin 407 olduğunu ve ölenlerin sayısının ise bin 284'e yükseldiğini belirtti. Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 46 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirterek, "Son 24 saat içerisinde bin 46 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 149'u hayatını kaybetti ve böylelikle toplam can kaybı sayısı bin 284'e ulaştı" dedi.

Cihanpur açıklamasında, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 5 bin 979 kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kiyanuş Cihanpur yaptığı bir diğer açıklamada ise İran'da her saat başı 50 İranlının korona virüsüne yakalandığını ve her 10 dakikada bir İranlının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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