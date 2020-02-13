Korona Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Korona Japonya'da yayılmaya devam ediyor

7 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 44 yeni vaka daha tespit edildiği açıklandı.

Korona Japonya'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 44 yeni vaka daha tespit edildiği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve karantina altına alınan gemide hızla yayılması nedeniyle Japonya'da da paniğe neden olan korona virüsü ile ilgili Tokyo'dan yeni bir açıklama geldi. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, karantina gemisindeki yolculara son yapılan testlerde 44 yeni vakanın daha belirlendiği duyuruldu. Böylece Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda demirli bulunan gemideki yolcu ve mürettebatta şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 219'a yükselirken, Japonya genelinde rapor edilen toplam vaka sayısı ise 248 oldu.


Gemiden tahliye olabilir


Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato yaptığı açıklamada, gemide bulunan yaşlılar başta olmak üzere potansiyel risklere açık yolcuların testlerinin sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiyi terk etmelerine izin vermeyi düşündüklerini ifade etti. Test sonuçları negatif çıkan yolcuların hükümetin tahsis edeceği tesislerde kalacağını açıklayan Kato, söz konusu operasyona yarın ya da en kısa sürede başlayabileceklerini belirtti.


Test kapasitesi artırılacak


İlk etapta kademeli olarak, gemiye virüsü getirdiği tahmin edilen Hong Konglu yolcu ile teması tespit edilenler başta olmak üzere yaklaşık 300 yolcuya test uygulayan Japon yetkililer, vakalar arttıkça daha fazla yolcuyu virüs testinden geçirmişti. Şimdiye dek gemideki 713 kişinin test edildiği belirtilirken, test kapasitesinin günde bin yolcuya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.


Öte yandan gemideki karantinanın 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı. Ancak gemideki korona virüsü vakası artmaya devam ederken, karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor
Korkulan oldu! Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]