Korona kabusu dünyayı sardı - Son Dakika

Korona Virüs neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. Vaka sayısı ise 250 binin üzerinde. Çin'de vaka sayıları her geçen gün azalırken en acı tablo Avrupa'da yaşanıyor.. İtalya'da son 24 saatte 627 kişi öldü. Böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Fransa'da da durum farksız… Zira virüs hızla yayılıyor. Enfekte hasta sayısı 12 binin üzerinde… Sağlık Bakanlığı, 450 kişinin öldüğü salgında bin 587 kişinin tedaviler sonrası sağlıklarına kavuştuğunu açıkladı. İngiltere de önlemlerini artırıyor. Bu kapsamda bu geceden geçerli olmak üzere restoran, eğlence mekanları, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip Korona virüs kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi. Yetkililer sayının her geçen gün artmasından endişe ediyor. En çok can kaybının yaşandığı noktalardan biri de İran.. Ülkede bir günde 123 kişi daha öldü. Ölü sayısı bin 556 oldu. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen halk yine sokaklarda… Günlük hayatına devam eden İranlılar, çağrılara kulak asmıyor. İran için asıl korkutucu tablonun Nisan ayı sonlarında yaşanacağı belirtiliyor.

(İHA)