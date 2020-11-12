Korona kahramanları için fidan dikildi - Son Dakika

Korona kahramanları için fidan dikildi

12.11.2020 18:18
Korona kahramanları için fidan dikildi, System.String[]

Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikim programıyla eşzamanlı olarak Gaziantep'te gerçekleştirilen programda kovid 19 kahramanları için fidan dikildi.

Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikim programıyla eşzamanlı olarak Gaziantep'te gerçekleştirilen programda kovid 19 kahramanları için fidan dikildi.

fidan dikimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" projesi kapsamında dikilecek 27 milyon fidan etkinliğine katkı sunan Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından 2. Hatıra Ormanının açılışı yaparak, fidan dikimi gerçekleştirdi. Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı kendine misyon edinen Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) 1997 yılında Gaziantep'e yeşil alan kazandırmak üzere 123 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan ve içinde 14 bin ağaç barındıran GAGİAD Hatıra Ormanı-1'den sonra, 100 bin metre kare alan üzerine kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı-2'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan törenin açılış konuşmasını yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "GAGİAD olarak oluşturduğumuz Eğitim-Çevre fonuyla daha yeşil bir Gaziantep için her sene binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Biz, yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından ormanlarımızın gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en kıymetli kaynaklardan biri olduğuna inanıyoruz. Gazi şehrimizin 'gastronomi şehri', 'sanayi şehri', 'kültür şehri' ve 'fuar şehri' olarak Türkiye'de adından söz ettiren bir şehir haline gelmesinin yanı sıra GAGİAD olarak bizim arzumuz; Gaziantep'imizin bu unvanları arasına "yeşil şehir" unvanını da kazanmasıdır. Derneğimizin 27.yılında başlatılan 27 milyon ağaç kampanyası bizim için çok anlamlı olmuştur. Biz de bu projede varız ve şehrimiz için her zaman var olacağız. 27 milyon ağaç projesi için yoğun emek ve çaba sarf eden Valimiz Sayın Davut Gül'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Rehberlikleri bizim için çok önemli ve değerlidir. Bu kapsamda GAGİAD olarak 27 milyon ağaç hedeflerinde fidan dikimlerimizle şehrimizin yeşil alanına katkı sağlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Yeni Orman alanı içerisinde sağlık çalışanları adına fidan dikildiğini belirten Koçer, "Şuan içinde bulunduğumuz yeni hatıra ormanımızda, pandemi sürecinde ülkemiz için özveriyle çalışan gecesini gündüzüne katarak görev yapan değerli doktorlarımıza hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür olarak 5.168 Covid servisi çalışanı adına fidan dikerek, onların adına geleceğe bir nefes olmak istedik. Onlara minnettarız"ifadelerine yer verdi. Gaziantep'in 'yeşil şehir' olarak anılması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sivil toplum kuruluşları şehirlerin en önemli güçlerinden birisidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD, ivmesini daima yukarılara taşıyan vizyoner bir dernektir. Bugün dünyaya baktığımızda eğer küresel ısınma devam ederse çocuklarımıza bırakacak bir dünya kalmayacak. Bizlere düşen şanlı tarihimizden aldığımız bu şehri ve bu ülkeyi gelecek nesle iyi bir şekilde teslim edebilmektir.Ağaçlandırma konusunda şuan da Avrupa'nın en iyisi, dünyada ise 4.sırasındayız. Yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Bu durumda Yeşil Ekonomi dediğimiz koruyucu önlemler almalıyız.Yani toprağı, suyu ve havayı koruyacağız. Bu bizler için bir tercih değil, zorunluluk. Kirletmeyi azaltarak, çok hızlı tedbirler alacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz eşliğinde yılda 1 milyon fidan dikeceğiz. Şehrimizde ki 2 milyon insan bize emanet ve biz bu emanete sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. Törende konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül; "Yatırımlar genelde potansiyele yapılır. Gaziantep'in de en önemli potansiyeli insan kaynağıdır, beşeri sermayesidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD,şehrimizde adeta bir okul gibi faaliyet gösteren,sosyal, kültürel, ekonomik meselelere duyarlı bir dernek. Bu yüzden kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum.Bilindiği üzere, Türkiye'de yeşil alan miktarı ve dikilen ağaç sayısı her sene artıyor. Ama bunun yanında nüfusumuz artıyor, araç sayımız artıyor ihtiyacımız her geçen gün daha da çok artıyor. Hem şehir,hem insan olarak daha çok yeşil alana ihtiyacımız var. Bu kapsamda dikilen 1 fidan bile çözümün parçası olacak. Hedefimiz27 milyon ağaç dikilmesi ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

Program, fidan dikimi ile son buldu. - GAZİANTEP

Korona kahramanları için fidan dikildi
Korona kahramanları için fidan dikildi

Geleceğe Nefes, Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona kahramanları için fidan dikildi - Son Dakika


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