Korona kahve tüketimini artırdı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle sürekli evde vakit geçirmek kahve tüketiminde artış yaşanmasına neden oldu. İşletmeci Sabri Pisikoğlu, "Normal dönemde ayda 20 bin liralık satış yapan firmalar 700 bin liralık ciroları görmeye başladı." dedi.

Çalışma saatlerinin kısaltılması ile birlikte insanların evde geçirdikleri zamanın artmasıyla kahve tüketiminin de hızla yükselişe geçtiğini söyleyen Barcha Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Pisikoğlu, korona öncesi döneme göre 3-4 kat daha fazla kahve içildiğini dile getirdi. Salgın nedeniyle kahvenin ana vatanı olan Kolombiya, Brezilya ve Peru'da kahve üretiminin yavaşladığını ifade eden Pisikoğlu, talebin arttığı bir dönemde yaşanan arz eksikliğinin ise fiyatları yukarı çekeceğini kaydetti.

20 BİN LİRALIK CİROLAR 700 BİNE ÇIKTI

Korona döneminde Türk halkının değişik kahve türleri ile de ilk kez tanıştığını ifade eden Pisikoğlu, "Bu noktada insanlar hem daha fazla kahve tüketme alışkanlığı kazandı hem de yeni tarzlar deneyimle şansı buldu. Tüketimdeki artışı özellikle internet üzerinden satış yapan firmaların cirolarında kendini gösterdi. Normal dönemde ayda 20 bin liralık satış yapan firmalar 700 bin liralık ciroları görmeye başladı. Ayrıca değişik tarzda kahveleri de deneyimlemek isteyen insanlar bu konuda araştırma yapıp, gerekli ekipmanları temin etti. Kısacası bu dönemde kahve kültürü yeni bir boyut kazandı" dedi.

"KAHVE ZİNCİRLERİNİN TAHTI SALLANIYOR"

Pisikoğlu, normalleşme süreciyle kahve zincirlerinin yerini 3. Nesil kahve işletmelerinin alabileceğini de belirterek şunları söyledi; "3. Nesil demleme tekniklerini ilgi gösteren yatırımcılar bu alanda önemli yatırımlarda bulunmak istiyor. Bu tekniklere olan ilgi normal vatandaş cephesinde de artıyor. Daha küçük işletmelerde daha az personel gerektiren bu tarz aynı zamanda yüksek kar marjı da sunuyor. Yani çok sayıda personelin çalıştığı büyük zincirlerin tahtı sallanmaya başladı."