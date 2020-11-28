"Korona kapan işçi hemen haksız yere işten çıkartılamaz" - Son Dakika

"Korona kapan işçi hemen haksız yere işten çıkartılamaz"

28.11.2020 11:33

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, her sektörden kişiyi zor durumda bırakırken, uzmanlar korona kapan işçinin çalıştığı iş yerinden çıkartılamayacağını ve raporlu olması halinde sözleşmesinin fesih edilemeyeceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, her sektörden kişiyi zor durumda bırakırken, uzmanlar korona kapan işçinin çalıştığı iş yerinden çıkartılamayacağını ve raporlu olması halinde sözleşmesinin fesih edilemeyeceğini söyledi. Avukat Adnan Başkan, "İşçinin virüse yakalanması sebebiyle raporlu olması halinde, söz konusu rapor süresi ihbar önellerini altı hafta aşmadıkça işverenin haklı fesih imkanı mevcut değildir; yani korona kapan işçi hemen haksız yere işten çıkartılamaz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle her gün onlarca kişi hayatını kaybediyor. Vaka sayılarının giderek arttığı Türkiye'de de kamu ve özel sektör çalışanları, esnek çalışma sistemiyle hizmet verirken, virüs her sektörden insanı tedirgin ediyor. Yazar ve Avukat Adnan Başkan ise, "Korona virüsü kapan işçiler işten çıkartılabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

"Altı hafta aşmadıkça işverenin haklı fesih imkanı mevcut değildir"

Son dönemde bu tür sorularla karşılaştıklarını ifade eden Adnan Başkan, "İşçinin virüse yakalanması sebebiyle raporlu olması halinde, söz konusu rapor süresi ihbar önellerini (sürelerini) altı hafta aşmadıkça işverenin haklı fesih imkanı mevcut değildir. İhbar önelleriyse; kıdemi altı aydan az olan işçiler için iki hafta, kıdemi altı aydan bir buçuk yıla kadar olan işçiler için dört hafta, kıdemi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olan işçiler için altı hafta, kıdemi üç yıldan fazla olan işçiler için ise sekiz haftadır" dedi.

Avukat Başkan, "İşçinin rapor süresi, kıdemine göre belirlenecek olan ihbar önellerini altı hafta aştıktan sonra işverenlerin haklı fesih imkanı doğar; ancak sağlık nedenlerine dayalı haklı fesihlerde işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olmasa bile kıdemi bir yılı aşan işçilere kıdem tazminatı ödemelidir" şeklinde konuştu.

Peki işçi raporlu değilse nasıl yol izlenmeli?

İşçinin raporlu olmamakla birlikte bulunduğu yerde uygulanan karantina sebebiyle işe gidememesi durumunda da bunun bir zorlayıcı sebep olacağını ve işverenin bu işçilere bir hafta boyunca yarım ücret ödemesi gerektiğinin altını çizen Adnan Başkan, "Bir haftadan sonra yine işverenler için haklı fesih imkanı doğacaktır; ancak sağlık sebeplerine dayalı haklı fesihlerde olduğu gibi zorlayıcı nedene dayalı haklı fesihlerde de, işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olmasa bile kıdemi bir yılı aşan işçilere kıdem tazminatı ödemelidir" şeklinde konuştu.

"Açıklanan şartlar haricinde salgın işverene haklı fesih imkanı tanımaz"

Çalışanın virüse yakalanması ya da karantina altında tutulması durumlarında, açıklanan şartlar haricinde salgının işverene haklı fesih imkanı tanımayacağını ifade eden Avukat Adnan Başkan, "Genelge doğrultusunda iş yerini kapatan işverenlerin bu sebebe dayanarak işçilerin sözleşmesini feshetmesi mümkün değildir. Öte yandan, bu iş yerlerinde çalışan işçilere işverenlerin bir hafta boyunca yarım ücret ödemesi gerekmekte ve sonrasında işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu durum işverenlere haklı fesih imkanı tanımasa bile, yarım ücret ödenen bir haftanın sonunda işçilerin haklı feshe gitmesi mümkündür ve bu işçilerden kıdemi bir yıldan fazla olanlar işverenden kıdem tazminatı talep edebilir; ancak ihbar tazminatı alamazlar" diye aktardı.

"İşten çıkarılan işçinin SGK kodunda çıkış kodunun bilerek yanlış yazılması suç mu?" sorusuna ise Avukat Adnan Başkan, şu sözlerle yanıt verdi:

"Avukatı aracılığıyla gerekli düzeltmenin yapılmasını isteyebilir ve yapılmadığı takdirde yasal yollara başvuracağını belirtebilir. İşverene yazılı başvuru yapılmasında yarar vardır. İşveren buna rağmen gerekli düzeltmeyi yapmazsa, okurumuz işvereni ilgili tüm yazılı belgelerle birlikte yazılı olarak SGK'ya şikayet edebilir. SGK'ya yapılan şikayet neticesinde işverene para cezası kesilerek kod düzeltilebilir. SGK'ya yapılan şikayetten sonuç alınamazsa okurumuz dava yoluyla kodun düzeltilmesini sağlayabilir ve ayrıca işverenin gerçeğe aykırı kod (işten çıkış nedeni) bildirmesinden kaynaklı uğradığı zarar karşılığında tazminat da talep edebilir." - İZMİR

Korona kapan işçi hemen haksız yere işten çıkartılamaz

Koronavirüs, İşçiler, ihbar, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Korona kapan işçi hemen haksız yere işten çıkartılamaz' - Son Dakika


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