'Korona Karikatür Günlüğü' okurlarıyla buluştu

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi Kültür Yayınları'nın ilk yayını olan, Karikatürist ve Ressam Mehmet Selçuk'un 'Korona Karikatür Günlüğü' isimli kitabı okurları ile buluştu. Selçuk; "Bizlere düşen de bu emekleri boşa çıkarmamak. Herkesi kucaklayan bir sanat icra etmemiz gerekiyor. Geldiğiniz için, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanata olan desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Kültür Yayınları'nın ilk yayını olan, Karikatürist ve Ressam Mehmet Selçuk'un 'Korona Karikatür Günlüğü' isimli kitabı okurları ile tanıtım toplantısı Merkezefendi Kültür Merkezi'nde buluştu. Programa Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Necdet Yılmaz, Denizlili sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Karikatür sanatçısı Mehmet Selçuk 'Korona Karikatür Günlüğü' isimli kitabını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan için imzaladı. Başkan Doğan, sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkacaklarını belirtti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Merkezefendi Belediyesi olarak kültüre ve sanata destek olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar bu alanda birçok etkinlik ve proje gerçekleştirdik. Sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkacağız. Merkezefendi'yi kültürün, sanatın, eğitimin ve sporun merkezi yapacağız. Merkezefendi Belediyesi Kültür Yayınları olarak ilk yayınımızı Karikatürist ve Ressam Mehmet Selçuk ile gerçekleştirdik. Bu yayınlarımızın devamı gelecek. Bizler, Denizlili sanatçılarımız ile gurur duyuyoruz ve onların her zaman yanındayız. Merkezefendili hemşehrilerimizin kültüre ve sanata olan ilgileri bizleri her zaman mutlu ediyor. Etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ekibine teşekkür eden Karikatürist ve Ressam Mehmet Selçuk ise, "Bu kitabın kitaba dönüşmesinde ve baskısında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın büyük emekleri var. Merkezefendi Belediyesinin kültüre ve sanata emekleri çok fazla. Bizlere düşen de bu emekleri boşa çıkarmamak. Herkesi kucaklayan bir sanat icra etmemiz gerekiyor. Geldiğiniz için, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun" dedi.