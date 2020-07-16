Korona kilimi müzayedede satılacak - Son Dakika

Korona kilimi müzayedede satılacak

Antalya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan 12 kadın, dikiş makinesinin başına geçti ve geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 8 metrekarelik kilim oluşturdu.

Antalya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan 12 kadın, dikiş makinesinin başına geçti ve geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 8 metrekarelik kilim oluşturdu. 'Korona virüse karşı sanat eylemi' adıyla başlayan çalışma Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın destekleriyle sosyal sorumluluk projesine dönüştü. 48 eş parçadan oluşan çalışma, otistik çocuklara destek amacıyla düzenlenecek müzayedede satılacak.

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Antalya'da yönetim kurulu başkanlığını Mukadder Kavas'ın yaptığı Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi üyesi 12 kadının, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, evlerinde başladıkları çalışma Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın destekleriyle bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.


Kadınlar, evlerinde geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğini kullanarak sanatsal bir kilim dikti. Evlerinde parça kumaşları, giyilmeyen kıyafetleri değerlendiren kadınlar, kenarı 40 santimetre olan karelerden 48 farklı parça dikti. Her biri 6 kat farklı kumaşla eşlenen ve desenlenen kareler sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesiyle birleştirildi ve ortaya kilim ve ya yatak örtüsü olarak kullanılabilecek 8 metrekarelik çalışma çıktı.


Son desenlemelerini Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yapacağı çalışma, 23 Temmuz Perşembe günü Aydın Kanza Sergi Salonu'nda yapılacak müzayedede satışa çıkartılacak. Otistik Çocuklarımız Sanatla Mutlu Olsun başlığıyla gerçekleştirilecek müzayedede elde edilecek gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlanacak. - ANTALYA

Koronavirüs, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona kilimi müzayedede satılacak - Son Dakika
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