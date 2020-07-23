'Korona kilimi'nin geliri otizmli çocuklara - Son Dakika

'Korona kilimi'nin geliri otizmli çocuklara

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 13 kadın, geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 48 parçadan oluşan 6 metrekarelik kilim oluşturdu.

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ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 13 kadın, geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 48 parçadan oluşan 6 metrekarelik kilim oluşturdu. 1 ayda oluşturulan 'korona kilimi', müzayedede satışa çıkarılarak elde edilen gelir, otizimli bireyler için bağışlanacak.

Antalya'da koronavirüse karşı sanat eylemi için 13 kadın dikiş makinelerinin başına geçti. Kadınlar, evlerinde geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğini kullanarak, 'korona kilimi'ni oluşturdu. Evlerinde parça kumaşları, giyilmeyen kıyafetleri değerlendiren kadınlar, kenarı 40 santimetre olan karelerden 48 farklı parça dikti. Her biri 6 kat kumaşla işlenen ve desenlenen kareler, sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesiyle birleştirildi ve ortaya kilim veya yatak örtüsü olarak kullanılabilecek 6 metrekarelik çalışma çıktı.

'Koronavirüse karşı sanat eylemi' olarak çıkan bu çalışma, Muratpaşa Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü. Korona kilimi, 23 Temmuz Perşembe saat 17.30'da Aydın Kanza Sergi Salonu'nda yapılacak müzayedede satışa çıkartılacak. 'Otistik Çocuklarımız Sanatla Mutlu Olsun' başlığıyla gerçekleştirilecek müzayededen elde edilecek gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlanacak.23 TEMMUZ'DA MÜZAYEDEDE SATILACAKProjeyi başlatan Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Kavas, koronavirüs döneminde evde oturmak yerine üretmeyi amaçladıklarını anlattı. Arkadaşlarını arayıp proje hakkında bilgi verdiğini belirten 30 yıllık ebru sanatçısı Mukadder Kavas, 2 Haziran itibarıyla korona kilimini yapmaya başladıklarını söyledi. Kavas, "13 kadınla birlikte hareket ettik. Evimizde bulunan tüm kumaşları getirdik. Planlama yapıp ölçü alarak kesimlerini yaptık. Atölyeye 3 dikiş makinesi getirdik. Önceden kestiğimiz kumaşları, teyellediğimiz ve desenlediğimiz kumaşlarla dikişe başladık. Bizim kilim için belirlediğimiz kumaşlar yetmedi. Herkes evinde giydiği ya da giymediği kıyafetleri, bu iş için gerekli ne varsa bütün ürünleri topladık. Eksikleri satın alarak tamamladık. Çok emek harcadık. Sosyal mesafeye de dikkat etmemiz gerekiyordu. Aynı anda, aynı zamanda birlikte çalışamadık. Bu çalışmamızı kamuoyuna duyurduk. Bu kilimin satışından gelecek gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlanacak diye duyuru yaptık. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan tam destek aldık. 23 Temmuz'da korona kilimimizin müzayedesi olacak" diye konuştu.48 PARÇADAN 6 METREKARELİK KİLİM OLUŞTURULDU3 metreye 2.40 santimetre ebatlarında 6 metrekarelik bir kilim oluşturduklarını anlatan Mukadder Kavas, 48 parçadan oluşturduklarını belirtti. Kavas, "1 parçadan 6 kumaşın eşleşmesinden yaptık. Eski dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğiyle dikilen kumaşı birleştirdik. Arkasında desenleri çalışarak ön yüzlerinde desenlerini oluşturduk. Daha sonra kumaşı kuru temizlemeye vererek saçaklanmasını sağladık. Son olarak dikiş makinelerimizle arkalarını kapattık. 1 ay içerisinde bu kilimi bitirdik" dedi.'BİR YARAYA KAN OLMAK İSTEDİK'Mukadder Kavas, "Kilimi korona döneminde yaptığımız için 'korona kilimi' adını verdik. En büyük amacımız sesimizi duyurmak. Otistik bireylere destek verebilmek. Çünkü okullarında klimaları yok. Biz bir yaraya kan olmak istedik" diye konuştu.'HARİKA BİRŞEY ORTAYA ÇIKARDIK'

Kilimin yapımında emeği geçen 13 kadından biri olan giyim öğretmeni Zühal Coşkun, "Pandemi dönemini evde geçirdik, zorlu bir süreçti. O yüzden yapacak hiçbir şey olmadığı için halk eğitime maske dikmeye başladım. Yaklaşık 6 bin maske diktim. Mukadder hocam projesi hakkında bilgi verdi. Ben de destek olup bu kilimi oluşturmaya başladık. Evde kullanmadığımız kumaşları topladık. Çok güzel bir yere gidecek olması bizi onurlandırdı. Kilimimizi oluşturduk. Yaparken sevinç, üzüntü, mutluluk hissettik. Hepimiz zor bir dönemden geçtik. Evde olsak da dışarda olsak da her anımızda sanat var. Sanatla bütünleştik ve harika bir şey ortaya çıkardık" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Korona kilimi'nin geliri otizmli çocuklara - Son Dakika
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