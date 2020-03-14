Korona kolonya geleneğini hatırlattı - Son Dakika
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Korona kolonya geleneğini hatırlattı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kahveciler, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yıllardır unutulan kolonya geleneğini tekrar hayata geçirdi.

Korona kolonya geleneğini hatırlattı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kahveciler, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yıllardır unutulan kolonya geleneğini tekrar hayata geçirdi. Lüleburgaz Kahveciler Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, Lüleburgaz'daki tüm kahvehanelere gelen müşterilere kolonya ikram edeceklerini söyledi. Kıvılcım öte yandan kahvehanelerin her gün kapandıktan sonra çamaşır suyuyla dezenfekte edileceğini belirtti.


Korona virüs tehdidine karşı yurt genelinde önlem alınırken, kahveciler de virüse karşı önlemlerini artırdı. Her gün yüzlerce kişinin gittiği kahvehanelerde söz konusu hastalığın yayılmaması için Lüleburgaz Kahveciler Odası harekete geçti. Bu doğrultuda ilçe genelindeki kahvehanelere mesai bitiminden sonra çamaşır suyuyla temizlik ve gelen müşterilere kolonya tutulması talimatı verildi.


"Müşterilerimize kolonya ikram edeceğiz"


Lüleburgaz'daki kahvehane esnafının söz konusu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağını söyleyen Kıvılcım, "Bizler kahveci esnafı olarak bayramlaşmalarımızdaki gibi müşterimize kolonyasını tutup şekerini ikram edeceğiz. Bu sıkıntılı süreç boyunca gelen müşterilerimize kolonya ikram edeceğiz. Bu durum insanlarımızın memnuniyetini artıracak ve gelen misafirlerimiz kendilerinin önemsendiğini görecektir. Hem onları hem kendimizi bu hastalığa karşı korumuş olacağız" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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