Korona konut mimarilerini etkileyecek - Son Dakika

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Korona konut mimarilerini etkileyecek

6 saat önce

Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi (HEP) Üniversitesi'nin bu yıl 3'ncüsünü gerçekleştirdiği "Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler Konferansı" Korona virüs salgını nedeniyle, popüler video konferans uygulaması Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

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Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi (HEP) Üniversitesi'nin bu yıl 3'ncüsünü gerçekleştirdiği "Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler Konferansı" Korona virüs salgını nedeniyle, popüler video konferans uygulaması Zoom üzerinden gerçekleştirildi.


20 ülkeden 100 akademisyenin katıldığı ve 2 gün süren çevrimiçi konferans; Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol R. Sayın, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Evren Ülkeryıldız ve konferans başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh Ahmad Nia'nın açılış konuşmaları ile başladı.


Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh Ahmad Nia; yakın zamanda ortaya çıkan korona virüsün, mimar ve kentsel planlamaya yeni bir pencere açtığını söyledi. Salgınla birlikte konut mimarisi ve şehircilik alanında dönüm noktası olacak değişimlerin yaşanabileceğine dikkat çeken Nia, "Mimar ve kentsel planlamacı olarak bizler, konut ve mimarlık kavramını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Konut mimarisi ve şehircilik alanına bakış salgınla birlikte değişti. Korona virüsü dünyanın pek çok ülkesinde insanları evin içinde yaşamaya mecbur bıraktı. Bu süreçte insanlar evlerinin içerisinde kendilerini hapiste gibi hissetti. Konut kullanıcıları davranışsal ve psikolojik açıdan olumsuz etkilendi. Konut mimarisi ve şehirleşme anlayışında yaşanacak gelişmeler, bu yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına dönük olacaktır. Şehirleşme ve Konutların inşasında salgın hastalıklar riskinin göz ardı edilmeyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.


"Kent tasarımını mimarlar ve şehir plancıları yapmalı"


Çevrimiçi Konferansta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu da söz aldı. SIMURG_ALKÜ-İTÜ adı verilen sanal laboratuarın kurucusu olan Prof. Dr. Kanoğlu; Türk inşaat sektörünün rekabet gücünü artıracak çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sayın ise, "Mevcut koşulları göz önünde bulundurarak, düşüncelerimizi daha iyi planlamaya ve daha iyi yaşamaya odaklamamız gerek. Kentlerin yoğunluğu ve kendi kendine yeten tasarımları üzerine yeniden düşünmemiz gerekiyor. Virüsün aynı zamanda turizmin temel geçim şekli olduğu Alanya gibi kentler için özellikle otel vb. turizm tesislerin tasarım süreçlerinin mimarlar ve şehir plancıları tarafından yeniden ele alınması gerek" diye konuştu.


Dünyadaki şehircilik uygulamaları anlatıldı


3. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Konferansında, dünyanın çeşitli ülkelerinden mimarlık ve şehircilik uygulamalarına ve örneklerine yer verildi. Mimarlık, inşaat, şehircilik, sürdürülebilirlik, kültürel miras, inşaat teknolojileri ve inşaat proje yönetimi gibi alanlarda sunumlar gerçekleştirildi. Birbirinden ilginç konuların tartışıldığı konferansın ilk gününde; "Avlu" mimarisinin dünyadaki örneklerinden, "Uzlaştırma Aracı Olarak Duvar" temasına, şehirlerdeki yapılaşma problemlerinden, üniversite kampuslarındaki peyzaj düzenlemelerine kadar 40'a yakın farklı konu işlendi. İtalya Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Francesco Del Sole, "Dünyanın 7 Harikasının Sözlü ve Görsel Anlatımı" konusuna değinirken; İstanbul Rumeli Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Şefik Emre Ulukan, "Değişim Yönetiminin İnşaat Projelerindeki Riskleri, Etkisi ve Akıllı Ofis Tasarımında Kültürel Değişim Yönetimi" konularındaki araştırma bulgularını anlattı.


Mimarlık ve şehircilikte yaşanan problemler konuşuldu


Mimarlık ve Şehircilik alanlarında dünyada yaşanan problemlere, önerilen çözümlerden, iyi uygulama örneklerine kadar daha birçok konu konferansta ele alındı. Kanada Neoland Çin Kültürü Okulu'ndan Prof Dr. Donia Zhang, konuşmasında "Avlu" mimarisinin kültürler arası analizini yaptı. Prof.Dr. Zhang, konutlarda avlu kullanımının özellikle Doğu kültürlerinde törensel amaçlı ve sosyal ilişkilere yönelik olduğundan bahsetti. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Dr Öğretim Üyesi Şefik Emre Ulukan, "İnşaat Projelerinin Yönetiminde, Değişim Yönetiminin İnşaat Risklerine Etkisi" konusundaki araştırma bulgularını değerlendirdi. İnşaat projelerinde en çok karşılaşılan risklerin maliyet artışı, tasarım değişiklikleri ve gecikmelerin olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Ulukan; inşaat projelerinin başlangıcında kullanıcı ihtiyaçlarının etkin belirlenmesi gerektiğini, kapsamlı ihtiyaç programı hazırlanması durumunda, tasarım süreçlerinin daha etkin ve daha az maliyet artışı ile ilerleyeceğine vurgu yaptı. İtalya Genoa Üniversitesi'nden Prof. Dr. José Manuel Pagés Madrigal, şehirleşmede yoğunluk artışının sebepleri ve şehirlere olan etkisine değindi. Kahire'deki Fatimid bölgesini örnek veren Prof. Dr. José Manuel Pagés Madrigal, "Yoğunluk artışı nedeniyle orijinal dokusu bozulan bölgelerin tekrar canlandırılması, şehircilik dengesini kurulabilir" diye konuştu.


Araştırma Görevlisi Şeyma İncesakal ise sunumunda, doğayla bütünleşik yaşamın simgesi olan "Biyofilik Mimari" konusuna değindi. dünyadan birçok örneğin yanı sıra, İstanbul Meydan Alışveriş Merkezi örneğini irdeleyen İncesakal, Yer altı mimarisi konseptinin sürdürülebilirlik ve çevrecilik gibi avantajlarına vurgu yaptı. Araştırma Görevlisi İncesakal; "şehir planlama ve mimari tasarımlarda doğayı korumak ve çevrecilik açısından da stratejik bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.


Konferansa büyük ilgi


Alanya HEP Üniversitesi'nin düzenlediği, bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen "Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler Konferansı hem Türkiye'de hem de dünyada akademisyenlerin ilgisini çekti. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan konferans, binlerce görüntüleme aldı. - ANTALYA

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:55 Kaynak: İHA


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