Korona korkusu, Bulşgaristan'da festivali iptal ettirdi - Son Dakika

Dünya genelinde yayılan Korona, Bulgaristan'da festivali iptal ettirdi.



Bulgaristan'da her yıl kutlanan Osmanlı'dan Ayrılma Festivali, bu yıl Korona virüsünden etkilendi. Şipka Geçidi'nde her yıl gerçekleştirilen resmi tören bu yıl Korona virüs nedeniyle iptal edildi. Her yıl 3 Mart günü, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı ve Rus birliklerinin çok büyük bir stratejik önemi olan Şıpka Geçidi'ni ele geçirmek için yaptıkları dört değişik muharebenin meydana geldiği yerde resmi tören düzenleniyor.



Bulgar tarihçiler, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878'de Ayastefanos Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla bağımsız Bulgaristan'ın temellerinin atıldığını savunuyor. - SOFYA