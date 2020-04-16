Korona korkusu semt pazarına pek uğramadı...Bazı pazarcılar bile maske kullanmadı - Son Dakika

Korona korkusu semt pazarına pek uğramadı...Bazı pazarcılar bile maske kullanmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşların semt pazarında sosyal mesafeye dikkat etmeyerek, alışveriş yapmaları salgının yayılmasına adeta davetiye çıkarttı.

Eskişehir'in Büyükdere ve Vişnelik mahallelerinin bir bölümünü kapsayan ve halk arasında ÇARPA olarak bilinen semt pazarına vatandaşlar eskisi gibi akın etti. Pazara kontrollü şekilde alınan vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Bazı vatandaşlar denetim sonrası pazara girmek için beklerken, bazıları ara sokaklardan kalabalıklara karıştı. Alışveriş yapanlar arasında yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmemesi dikkati çekti. Pazara maskesiz alınmayan ve ateşleri ölçüldükten sonra içeri girebilen vatandaşlar alışverişleri sırasında da Korona virüs tedbirlerine uymadıkları görüldü. Virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkaran vatandaşların yoğunluğu gün boyu devam etti.

Öte yandan, bazı pazarcı esnafının ise maske kullanımını ihlal edildiği görüldü.