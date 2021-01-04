Korona krizi Almanya'da istihdamı vurdu - Son Dakika

Korona krizi Almanya'da istihdamı vurdu

04.01.2021 16:52
Korona krizi Almanya'da istihdamı vurdu, System.String[]

Küresel koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz etkileri Almanya'da, istihdam alanında kendini gösteriyor.

Küresel koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz etkileri Almanya'da, istihdam alanında kendini gösteriyor. Ülkede 14 yıl aranın ardından ilk kez çalışanların sayısında azalma yaşandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik kriz, Almanya iş piyasasında son 14 yıldan beri devam eden olumlu gelişmeyi durdurdu. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2020 yılında ülkede çalışan kişilerin sayısı, bir önceki yıla oranla 477 bin kişi (yüzde 1,1) oranında azalarak, ortalama 44,8 milyona düştü. İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, "Böylece, 2008/2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik ve mali kriz dönemi dahil, 14 yıldır devam eden ülkedeki çalışan sayısındaki artışın sonu gelmiş oldu" ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada, 2007 yılından bu yana aralıksız artış gösteren çalışan sayısının, koronavirüs krizi yaşanmamış olsaydı da, yakında sonuna gelinmiş olunacağı tahmininde bulunuldu. Buna sebep olarak da, potansiyel çalışan kişi sayısının, ülkenin demografik yapısı nedeniyle azalıyor olması gösterildi. Federal İstatistik Dairesi'nin aktardığı bilgilere göre, çalışan kişi sayısındaki en büyük düşüş hizmet sektöründe yaşandı. Bu alanda istihdam edilen yaklaşık 281 bin kişinin işini kaybetmesi sonucu, hizmet sektöründe çalışanların sayısı 33,5 milyona geriledi.

İstihdamın arttığı sektörler de var

Çalışan sayısında büyük düşüşler yağanan diğer sektörler, yaklaşık 207 bin kişilik azalmanın yaşandığı ticaret, ulaşım ve konaklama oldu. Buna karşılık kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarındaistihdam edilenlerin sayısı 153 bin kişi arttı.

İnşaat dışı üretici sektörlerde de istihdam edilenlerin sayısı 191 bin azalarak yaklaşık 8,2 milyona düştü. Buna karşı inşaat sektöründe, 17 bin kişilik artışla 2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı 2,6 milyona yükseldi. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta da istihdamın 22 bin kişi azaldığı belirtiliyor.

Reuters/ ET,JD

(c)

Korona krizi Almanya'da istihdamı vurdu

Ekonomik Kriz, İstihdam, Almanya, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Korona krizi Almanya'da istihdamı vurdu - Son Dakika Ekonomi


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