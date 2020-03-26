Korona, limon fiyatlarını fırlattı - Son Dakika
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Korona, limon fiyatlarını fırlattı

6 saat önce

Korona, limon fiyatlarını fırlattı Uzman tavsiyelerinin de etkisiyle limonun dalında fiyatı 2 liradan 5 liraya, manavda 10 liraya çıktı Üretici, talebe yetişmekte zorlanıyor Korona virüse karşı uzmanların 'vücut direncinizi arttırın' önerisiyle birlikte C vitamini deposu limona talep arttı.

Korona, limon fiyatlarını fırlattı

Uzman tavsiyelerinin de etkisiyle limonun dalında fiyatı 2 liradan 5 liraya, manavda 10 liraya çıktı

Üretici, talebe yetişmekte zorlanıyor

MERSİN - Korona virüse karşı uzmanların 'vücut direncinizi arttırın' önerisiyle birlikte C vitamini deposu limona talep arttı. Hasada 2 lira ile başlanan limonun kilosu hasat sonunda 5 liraya yükseldi. Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinden büyük şehirlere ulaşan limonun fiyatı ise 10 lirayı geçti.

Başta limon olmak üzere narenciyenin faydalarının ortaya çıkmasıyla talebin her geçen yıl arttığını belirten Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, "Bunun bir ilaç olduğu, ilaç niyetine tüketilmeye başlandığı, geniş bir alıcı kitlesi oluştuğu, artık narenciyenin insanlara ne kadar faydalı olduğunun gerçeği de ortaya çıkınca sürüm de arttı, tüketim de artıyor. Umut ediyoruz insanlar bu ürünlerden faydalanır" dedi.

"Uzman tavsiyeleri fiyatı tetikledi"

Türkiye'de 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi gerçekleştirdiğini, bunun yüzde 65'inin Mersin'de üretildiğini ve üretimde Erdemli ilçesinin payının büyük olduğunu anlatan Şahin, "Ancak rekolte bu sene düşük. Düşük olması dolayısıyla da fiyatlar yüksek. 2 TL'den başlayan limon hasadı, hasat sonuna geldiğimiz şu günlerde dalında 5 TL'ye çıktı. Uzmanlarca C vitaminin de bolca alınması gerektiği ifade edilince, limonda C vitamini içeren ilk akla gelen ürünlerden olunca o da fiyatları tetikledi. Bitme aşamasındaki limonu biraz daha canlandırdı" diye konuştu.

Dalındaki fiyatla son tüketiciye ulaşan ürünün fiyatı arasında büyük farkların olduğuna da dikkat çeken Şahin, "Buradaki fiyatlarla son tüketiciye ulaşan fiyat arasında ciddi bir makas var. Bunun da daraltılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Üretici Hasan Karaca da, "Bu yıl rekoltenin düşük olması, bir de doktorların vücut direnci için limonu tavsiye etmesiyle limon 5 lira seviyelerini gördü. Biz üreticiler için de tüketiciler için de bu ideal bir fiyattır" dedi.

"Hasat sonu olunca talebi karşılamakta güçlük yaşıyoruz"

Limon ticaretiyle uğraşan esnaftan Lokman Avcı ise hasat sonu dolayısıyla talebi karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Avcı, "Doktorların tavsiyesiyle limona talep arttı. 2 lira, 3 lira trendindeki fiyat 4 lira, 5 lira seviyesine yükseldi. Hasadın son dönemi olması dolayısıyla talepleri yetiştirmekte zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Korona, limon fiyatlarını fırlattı

Erdemli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

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