'Korona' modası vitrinleri süslüyor... Uzmanlar bu modaya karşı uyardı - Son Dakika

'Korona' modası vitrinleri süslüyor... Uzmanlar bu modaya karşı uyardı

Kıyafetlere uygun desen ve renklerde üretilen maskeler, giyim sektöründeki mankenlerin üzerindeki yerini aldı

Satışı yasak olan maskeler, satın alınan kıyafetle birlikte ücretsiz olarak veriliyor

İşletmeci Lokman Arda:

"Kıyafeti nasılsa, ona uygun bir maske verebiliyoruz"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mirobiyoloji Uzmanı Hülya Arık:

"Sağlıklı değil. Giyim sektöründe bunu bir aksesuar amaçlı kullanırsak yanlış kullanırız"

"Aksesuar olarak değil koruyucu bir bariyer olarak görmeliyiz"

"En azından mutlaka yüzü kapatması gerekiyor ve burun kısmında metalin olması gerekiyor."

ANTALYA - Renk renk modelleri çıkan maskeler, artık giyim sektörünün iş yerlerindeki mankenlerin üzerinde yerini aldı. Kıyafetlere göre rengi ve tasarımı ayarlanan maskeler, alınan giysiyle birlikte hediye olarak veriliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık ise söz konusu maskelerin sağlıklı olmadığını belirterek, "Giyim sektöründe bunu bir aksesuar amaçlı kullanırsak yanlış kullanırız. Cerrahi maskeye ulaşamıyorsak o maskeyi de kullanabiliriz ama doğru kullanım çok önemli. Burunda metal aparat olacak şekilde yüzü tamamen kapatmasını öneriyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) yayılmasının ardından koruyucu önlem olarak tek renkle karşımıza çıkan maskeler, şu sıralar farklı renk ve modellerle yayılmaya başladı. Virüs sonrası alınan yasak ve tedbirler kapsamında cadde ile sokakların boşalması, giyim sektörünün satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Buna çözüm olarak bazı tekstil firmaları kıyafetlere özgün farklı renk ve stillerle ürettikleri maskeleri sektöre sundu. Antalya'daki birçok iş yeriyse satışa sundukları kıyafetlerin renk ve desenlerine uygun üretilen maskeleri, dükkanlarındaki mankenlere takarak vatandaşa sunuyor. Satışı yasak olan maskeler, satın alınan kıyafetle birlikte ücretsiz olarak veriliyor. Kentteki bazı iş yerleri de mankenlerin üzerinde korunma amaçlı kıyafet, gözlük, maskeleri mankenlerin üzerinde sergilediği gözleniyor.

"Kıyafeti nasılsa, ona uygun bir maske verebiliyoruz"

İşletmeci Lokman Arda, müşteri alışverişini yaptığında maskeyi hediye olarak verdiklerini belirterek, "Normalde satışı zaten yasak. Bunu moda haline getirmemek lazım ama talep olursa o şekilde de yapabiliyoruz. Kıyafeti nasılsa, ona uygun bir maske verebiliyoruz. Desenli olanlar da var. Şu anda moda şekline girdiği için herkesin bu şekilde talepleri geliyor. Biz de ona göre maske getireceğiz" dedi.

"Takanlar modayı takip etsin"

Vatandaşlar da yaygınlaşmaya başlayan bu trende ilişkin görüşlerini paylaştı. Bilal Çalışan, "Takanlar artık modayı takip etsin" derken, Keziban Vanlı da "Bu tarz şeyler sosyal sorumluluk amacıyla yapılmış olabilir. Bence hoş. Renkleri de kıyafete göre uyumlu. Giyim sektörünü hareketlendirebilirler. Çünkü kadınlar uyumlu kıyafetler seçtiği için bu tarz yapılmış olabilir. Rengini beğenirsem alırım" diye konuştu.

Söz konusu maskelerin televizyonda bazı kadın programlarına konu olduğunu söyleyen Vanlı, "Bu tarz maskelerin globalleşip moda sektöründe bir öncülük olabileceği söyleniyor. Alışkanlık olacak gibi gözüküyor. Çünkü virüsün süreci uzamaya başladı. Önceden sokakta tek tip maskeler vardı, şimdi renkli ve karakterli maskeler var. Bence güzel. İnsanların hem korunması hem de renkli olduğu zaman kendini iyi hissediyordur" ifadelerini kullandı.

"Aksesuar olarak değil koruyucu bir bariyer olarak görmeliyiz"

Söz konusu maskeler için ise uzmanlardan uyarı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, maskenin önemine değinerek, "Maskenin buradaki önemi; ağızdaki partiküllerin etrafa saçılmasını önlemek için koruyucu bir bariyer. Karşımızı korumak amaçlı ama burada maskenin doğru kullanılması gerekiyor. Bir aksesuar değil, koruyucu bir bariyer. Doğru kullanımdaki amacımız da, semptomu olan bir kişinin ya da konuşma sırasında saçılacak partiküllerin karşıya ulaşmasını önlemek" dedi.

"Sağlıklı değil"

Söz konusu giyim alanındaki maskelerin sağlıklı olmadığını belirten Arık, "En azından mutlaka yüzü kapatması gerekiyor ve burun kısmında metalin olması gerekiyor. Şunu unutmamak gerekiyor, giyim sektöründe bunu bir aksesuar amaçlı kullanırsak yanlış kullanırız. Cerrahi maskeye ulaşamıyorsak o maskeyi de kullanabiliriz ama doğru kullanım çok önemli. Burunda metal aparat olacak şekilde yüzü tamamen kapatmasını öneriyoruz." diye konuştu.