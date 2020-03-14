Korona nedeniyle Çin'den vazgeçen birçok firma yüzünü Türkiye'ye döndü - Son Dakika
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Korona nedeniyle Çin'den vazgeçen birçok firma yüzünü Türkiye'ye döndü

6 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, tedarik zincirleri Çin'de bulunan birçok firmanın koronavirüsü sebebiyle yeni tedarik kanalları aramaya başladıklarını belirterek, "Herkes yeni tedarik kanalları aramaya başladı.

Korona nedeniyle Çin'den vazgeçen birçok firma yüzünü Türkiye'ye döndü, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, tedarik zincirleri Çin'de bulunan birçok firmanın koronavirüsü sebebiyle yeni tedarik kanalları aramaya başladıklarını belirterek, "Herkes yeni tedarik kanalları aramaya başladı. Yurt dışındaki yüzde 100 Çin'e bağlı olan firmaların önemli bir kısmı Türkiye'yi incelemeye başladı, hatta gelmeye de başladılar. Türkiye, tedarik zincirinde yüzde 20-30 ekstra pay kazanacak" dedi.


Çin'in Wuhan kentinden dünya genelinde onlarca ülkeye yayılan ve küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüsü, birçok ülkede ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. Bu sebepden dolayı özellikle tedarik zincirleri Çin'de bulunan şirketler yeni arayışlar içerisine girdi.


"Çin'e bağlı olan firmaların önemli bir kısmı Türkiye'yi incelemeye başladı"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona nedeniyle Çin'den vazgeçen firmaların Türkiye'ye yoğunlaştıklarını ifade etti. Kesikbaş, "Tüm dünyada tedarik zinciri kanallarının çeşitlendirilmesi konuşuluyor. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan önemli firmalar yüzde 100 Çin'den tedarik yapmaya başlarken şu an herkes yeni tedarik kanalları aramaya başladı. Bu anlamda Türkiye ciddi bir şekilde potansiyelini kullanmaya başladı. Özellikle gıda ve tekstil sektörlerindeki fabrikalarda üretim artışları mevcut. Bu durumun yansıması Türkiye için pozitif oldu. Korana virüsünün devam etmesi, sürenin uzaması Türkiye'yi de negatif olarak etkileyecektir. Şu an için kötü bir durum söz konusu değil ama uzamasın. Özellikle yurt dışındaki yüzde 100 Çin'e bağlı olan firmaların önemli bir kısmı Türkiye'yi incelemeye başlayacak, hatta gelmeye de başladılar. Belki yine Çin'den alacaklar, ama Türkiye tedarik zincirinde yüzde 20-yüzde 30 ekstra pay kazanacak. Bu anlamda Türkiye'nin yolu açık" diye konuştu.


"Ülkemiz bu olumsuz durumu çok iyi kullanmalı"


Türkiye'nin korona ile gelen fırsatı iyi kullanması gerektiğini aktaran Kesikbaş, "Hindistan sınırından Macaristan sınırına kadar bu coğrafyada üretim kabiliyetleri anlamında, teknoloji anlamında hem de ürün çeşitliliği anlamında aslında biz bir numarayız. Bu coğrafyada bizden daha iyisi yok. Bence ülkemiz bu olumsuz durumu çok iyi kullanmalı, kullanacaktır da. Yurt dışı tedarik zincirleri yakın zaman içerinde Türkiye'ye gelecekler" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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