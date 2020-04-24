Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip - Son Dakika

Korona nedeniyle eve kapanan müzisyenlerden klip

ERZURUM'un çeşitli eğlence mekanlarında sahne alırken covid-19 salgını nedeniyle programları iptal edilen müzisyenler, bu kez dertlerini anlatmak için evlerinde çektikleri görüntülerle ortak bir klip hazırladı. Müzisyenlerden Taha Topal, "Biz sizin duygularınıza tercüman olduk siz de bizim mikrofonumuz olun" dedi.

Erzurum'daki eğlence mekanlarında, düğünlerde çalışan müzisyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldı. Mart ayıyla birlikte programları iptal edilen müzisyenler yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmek için klip hazırladı. Söz ve müziğini Taha Kotan'ın yaptığı 'müzisyen mağdur olmasın' şarkısını Onur Çelebioğlu, Habip Çemç, Rıdvan Akkuzu, Eta Kotan, Celil Çağrı Akıncı, Simge Canlı, Abdullah Zengin, Rıdvan Adede, Nida Bayarslan, Mahmut Kıvanç, Kubilay Perdakçıoğlu seslendirdi.

Müzisyenlerin mağdur olmamasını isteyen sanatçılar, "Biz müzik emekçisiyiz, biz gönül temsilcisiyiz/ İnsanların hem iyi hem de kötü gününde biz varız/ Şarkısıyla türküsüyle derdini anlatanlarız/ Hali ahvalimiz belli, dinleyen bizi anlasın/ Virüs belası yüzünden müzisyen mağdur olmasın" dizelerini evlerinden okuyup, kamerayla kayda alarak klip haline getirdi.

Müzisyenler adına açıklama yapan Taha Topal, "Hayatı boyunca tüm emeğini sahnelere vermiş, insanları mutlu etmek için sevdiği şarkıları, türküleri çalmış, insanların hem iyi hem de kötü gönüllerinde yanlarında olmuş gönül temsilcileriyiz biz. Özlediğiniz şarkı ve türküleri tekrar çalıp söyleyebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Biz sizin duygularınıza tercüman olduk siz de bizim mikrofonumuz olun" dedi.