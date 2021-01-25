Korona nedeniyle kapatılan iş yerlerinin vergi ödemeleri ertelendi - Son Dakika

Korona nedeniyle kapatılan iş yerlerinin vergi ödemeleri ertelendi

25.01.2021 09:11

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren veya durdurulan iş yerleriyle ilgili önemli bir karar yer aldı.

VERGİ, STOPAJ VE KDV BEYANNAMELERİ SÜRELERİ ERTELENDİ

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

MÜCBİR SEBEP KALKTIKTAN 26 GÜN SONRA BEYANNAME VERİLECEK

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine, faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde mücbir sebep ilan edildi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

Korona nedeniyle kapatılan iş yerlerinin vergi ödemeleri ertelendi

Gazete, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Korona nedeniyle kapatılan iş yerlerinin vergi ödemeleri ertelendi - Son Dakika Ekonomi


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