Korona'nın defi için kurban kestiler - Son Dakika

- Korona'nın defi için kurban kestiler

KÜTAHYA - Kütahya'da, Korona virüs salgını nedeni ile 17 gündür kepenk kapatan esnaf koronanın defi ve hayatını kaybedenler için kurban kesti, hep bir ağızdan edilen dualara amin dediler.

Kütahya'da korona virüs salgını sonrası zor günler geçiren ve 17 günlük tam kapanmada kepenk indiren pekmezpazarı caddesi esnafı korona'nın defi için kurban adağında bulundular. Çarşı esnafı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte koronanın bitmesi, ölümlerin sona ermesi için edilen duaya ise çarşı esnafı hep bir ağızdan amin dedi. Koronanın defi için kurban kesmek istediklerini söyleyen esnaf Ahmet Uygar, "Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Hali ile bu salgından en çok sıkıntıyı ise esnaf arkadaşlarımız çekti. Bu yüzden pekmezpazarı caddesi esnafları olarak toplanıp hem korona virüsün bitmesi, hem de caddemizdeki hayatını kaybeden esnaf arkadaşlarımızın ve hayatını kaybeden çarşı esnafının hayrı için böyle kurban kesimi yapalım istedik. Allah hayrı geçenlerden razı olsun" dedi.