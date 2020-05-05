Korona olan doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu - Son Dakika

Korona olan doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Aydın Kayır'a 13 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Silivri Devlet Hastanesi'nde 23 gün süren tedavinin ardından iyileşen Kayır'ı evine, meslektaşları uğurladı. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kayır, "Hastaneye yattığım 13 Nisan'dan itibaren çalışma arkadaşlarım bana moral ve motivasyon verdi. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Kayır'ın 14 günlük karantina süresinin ardından görevine devam edeceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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