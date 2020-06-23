Korona olan eşini terk etti, iyileşince geri dönmek istedi - Son Dakika

Korona olan eşini terk etti, iyileşince geri dönmek istedi

Bangladeş'te korona virüs testi pozitif çıkan eşini terk eden kadın, kocası iyileşince geri dönmek istese de kabul edilmedi.

Bangladeş'te korona virüs testi pozitif çıkan eşini terk eden kadın, kocası iyileşince geri dönmek istese de kabul edilmedi.

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Bangladeş'te yaşanan olay ülkede gündem oldu. Çalışmak için memleketi Rajapur'dan başkent Dakka'da giden ismini açıklamayan bir Bangladeşli'de korona virüs tespit edilmesinin ardından şahıs memleketine döndü. Eşi ile yaşadığı eve giden Bangladeşli'ye ikinci şok eşinden geldi. Korona ile mücadele eden Bangledeşli adam, eşi Samira tarafından terk edildi. "Sen korona virüse yakalandın, seninle kalarak ölemem. Tek başına öl" diyen Samira eşini terk ederek babasının evine döndü.


Eşi Samira'nın geri dönmesini isteyen genç adamın çabaları sonuçsuz kaldı. Tedavi sürecini tamamlayarak iyileşen Bangladeşli adam, eşini arayarak haber verdi. Genç adam, iyileştiği için kendisine geri dönmek isteyen eşi Samira'yı "Sen sadece benim iyi günlerimin karımsın. Yaşadığım zor günlerde beni terk ettin. Artık kaldığın baba evinde kalabilirsin" diyerek kabul etmedi.


Bangladeşli adam, koronayı yenmesinin ardından soluğu adliyede aldı. Eşine boşanma davası açan Bangladeşli adam tek celsede eşinden boşandı.


Öte yandan, olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar eşini affetmesi gerektiğini, bazıları ise adamın doğru olanı yaptığını savundu. - DAKKA

Koronavirüs, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona olan eşini terk etti, iyileşince geri dönmek istedi - Son Dakika

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