Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi - Son Dakika

Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, korona virüs ile verdiği mücadeleye devam ediyor.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, korona virüs ile verdiği mücadeleye devam ediyor. Hernandez'ın doktoru Yarbay Juan Diaz, Honduras Devlet Başkanına oksijen tedavisi yapıldığını söyledi.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük

Dünya genelinde korona virüs salgını etkisini sürdürüyor. Korona virüs, spordan sanata çok sayıda ünlünün yanı sıra farklı ülkelerdeki bazı siyasetçilerde de tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde korona virüs tespit edilen Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Başkent Tegucigalpa'daki askeri hastanede çalışan doktor Yarbay Juan Diaz'ın basın mensuplarına Hernandez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hernandez'in doktoru, Honduras Devlet Başkanının hastaneye kaldırılmasının ardından oksijene ihtiyaç duyduğunu söyledi. Diaz, Devlet Başkanı Hernandez'in sağlık durumunun istikrarlı olmadığını ifade ederek "Devlet Başkanı durumunun bazen iyi, bazen de nefes darlığı çekiyor ve ateşi yükseliyor" dedi.

Herrnandez ile eşi ve Hernandez2in iki yardımcısında geçtiğimiz hafta korona virüs tespit edilmiş ancak, Hernandez, smeptomlarının hafif olduğunu ifade ederek çalışmalarını evinden sürdürmeye başlamıştı. Durumu ağırlaşan Hernandez daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan Honduras'ta korona virüs toplam vaka sayısı 13 bin 943'e yükselirken, 405 kişi de hayatını kaybetmişti. - TEGUCİGALPA

Orlando Magic, Koronavirüs, Honduras, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:41 Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:01 Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler 14:54 İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu 14:20 ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun 14:06 İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler 12:25 Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli? 11:36 Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü 11:26 Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular 11:25 Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti 11:17 Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu 10:48 Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 22:11 Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona olan Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e oksijen tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]