Trump'a sevenlerinden destek - Son Dakika

Korona virüs teşhisi konan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinin sürdüğü Walter Reeds Hastanesi önünde sevenleri destek eylemi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için Washington'ta bulunan askeri Walter Reeds Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Trump'ın sevenleri hastanenin bulunduğu sokaklara akın ederek destek eylemi düzenledi. Eylemciler, ABD bayrağının yanı sıra Tump'ın resimleri taşıyarak Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saatler süren destek eylemi sırasında Trump'ın sevenleri, "Geçmiş olsun Trump", "Trump için dua ediyoruz" sloganları attı.

New York'un Staten Island ilçesinde de bir araya gelen eylemciler, Trump için destek sloganları attı.

-İHA-