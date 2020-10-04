Trump'a sevenlerinden destek - Son Dakika

Trump'a sevenlerinden destek

Korona virüs teşhisi konan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinin sürdüğü Walter Reeds Hastanesi önünde sevenleri destek eylemi gerçekleştirdi.

Korona virüs teşhisi konan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinin sürdüğü Walter Reeds Hastanesi önünde sevenleri destek eylemi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için Washington'ta bulunan askeri Walter Reeds Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Trump'ın sevenleri hastanenin bulunduğu sokaklara akın ederek destek eylemi düzenledi. Eylemciler, ABD bayrağının yanı sıra Tump'ın resimleri taşıyarak Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saatler süren destek eylemi sırasında Trump'ın sevenleri, "Geçmiş olsun Trump", "Trump için dua ediyoruz" sloganları attı.

New York'un Staten Island ilçesinde de bir araya gelen eylemciler, Trump için destek sloganları attı.

-İHA-

Trump'a sevenlerinden destek
Trump'a sevenlerinden destek
Trump'a sevenlerinden destek
Trump'a sevenlerinden destek

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'a sevenlerinden destek - Son Dakika


Son Dakika

Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski hocanın kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Şehrin göbeğinde kalaslı dehşet: Önce yol kesip para istedi, verilen 5 lirayı beğenmeyince hastanelik etti Aliyev müjdeyi verdi: İşgal altındaki Madagiz'e Azerbaycan bayrağını diktik Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler Ermenistan, yine sivilleri vurdu! Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler         
11:28
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor         
10:09
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 12:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'a sevenlerinden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei