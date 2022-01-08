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Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada - Son Dakika

Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada

08.01.2022 16:05

Üsküdar'da aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı. Saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olması gerektiği ortaya çıktı.

Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'nde edinilen bilgiye göre sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti. Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi.

DOKTORA SALDIRDILAR

Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı. Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı.

KORONA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

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Alpaslan Kılıç, Doktora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada - Son Dakika
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