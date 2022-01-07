Üye Girişi
"Korona olmayan kalmadı, şehir düştü" denilen Eskişehir için kısıtlama kararları alındı - Son Dakika

"Korona olmayan kalmadı, şehir düştü" denilen Eskişehir için kısıtlama kararları alındı

07.01.2022 21:12

"Korona olmayan kalmadı resmen şehir düştü" yorumları yapılan Eskişehir için yeni kısıtlama kararları alındı. Valilik, koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle kentte saat 24.00'ten sonra konaklama tesisleri ve yeme ­içme yerlerinde müzik yayınları ile nikah ve düğünlerde canlı müzik yapılmasını yasakladı.

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vakalarının artmasının ardından toplandı.

KISITLAMA GELDİ

Toplantıda alınan kararlar, valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiği görülmektedir. Bu kapsamda? yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme ­içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılmasına karar verildi" denildi.

ESKİŞEHİR, TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Eskişehir'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85,2'ye yükselirken, vaka oranı önceki haftaya göre 100 bin kişide 91,72 artışla 427,42'ye çıktı. Türkiye'de en çok vaka artışı görülen 3'üncü il olan kentte, koronavirüs testi yaptırmak isteyenler hastanelerde uzun kuyruklar oluşturuyor. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin incelemelerinde, vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı tespit edildi.

'Korona olmayan kalmadı, şehir düştü' denilen Eskişehir için yeni kısıtlama kararları alındı

ESKİŞEHİR İÇİN "KORONA OLMAYAN KALMADI, ŞEHİR DÜŞTÜ" YORUMLARI YAPILMIŞTI

Eskişehir'de artan koronavirüs vakaları endişe yaratırken, virüs bulaşan ya da temaslı olarak evlerinde tedavi görenler duygularını sosyal medyadan paylaşmıştı. Bir internet kullanıcısı artan vakaları "Eskişehir'de korona olmayan kalmadı resmen şehir düştü" ifadeleriyle dile getirirken, başka bir kullanıcı ise "Eskişehir'de o kadar çok korona var ki 3 kişiden ayrı ayrı temaslıyım" diye yazdı.

Korona olmayan kalmadı, şehir düştü denilen Eskişehir için kısıtlama kararları alındı
Korona olmayan kalmadı, şehir düştü denilen Eskişehir için kısıtlama kararları alındı
YORUMLAR
500

Hıfzıssıhha Kurulu, Eskişehir, Evlilik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Korona olmayan kalmadı, şehir düştü' denilen Eskişehir için kısıtlama kararları alındı - Son Dakika


70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
00:22 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı
00:07 Kavgada kalabalığın üzerine beslediği pitbullu saldı! 3 kişinin yaralandığı olay anbean kamerada
00:07 Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi! İşte o isim
00:01 Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
23:49 Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı
23:43 Oyuncu Elif Karagöz Milyoner'de dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
23:31 Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde
23:27 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı!
23:01 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
22:44 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 00:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: "Korona olmayan kalmadı, şehir düştü" denilen Eskişehir için kısıtlama kararları alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement