Korona pandemisi kahvehaneleri olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay, pandemi sürecinin kahvehaneleri çok etkilediğini söyleyerek, "Süreç biraz daha uzarsa kahvehanelerin yarısı kapanır" dedi.

Pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden biri de kahvehaneler oldu. İşyerleri üç ay kapalı kalan, daha sonra çalışmaya başlayan kahvehanelerde işler beklenildiği gibi olmadı. Kahveci esnafı endişeli. Sürecin biraz daha uzaması halinde çok sayıda kahvehanenin kapanacağı endişesi taşıyor. Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay, esnafın durumunun günden güne kötüye gittiğini söyleyerek, "Bu kışın çok zor geçeceğini düşünüyoruz. Yavaş yavaş yok oluyoruz" dedi.

"3 aydan sonra açtık ama bıraktığımız yerden başlayamadık"

Gönay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz 3 ay kapalı kaldık. Türkiye genelinde pandemiden etkilendik. 3 aydan sonra açtık ama bıraktığımız yerden başlayamadık. İnsanlardaki korku, çekince, bulaşır diye müşterinin gelmemesi, oyunların kısıtlanması etken oldu. Zaten Edirne'de kahve kültürü yavaş yavaş bitiyor. Biz ancak istirahat kısmını karşılayabiliyoruz. Eğlence kısmını şu anda karşılayamıyoruz. Çünkü oyunlar yasak. Tüm Türkiye'de yasak. Kısıtlı olduğumuz dönemlerde esnafımız işe başlamak için belli bir harcama yapmak zorunda kaldı. Sigortaları, faturaları birikti. Krediye yöneldi. Aldıkları kredilerin de geri ödemesi başladı. 3 aylık alanlar var. 6 aylık alanlar var. 6 aylık alanlar da bu ayın içinde ödemesi var. Biz şu anda 3'te 1 kapasiteyle çalışıyoruz. Çay satışları mevsim geçişi dolayısıyla biraz arttı. Meşrubat satışlarında azalma var. Ama 3 tane olan personeli ben 1'e düşürdüm. Şu anda benim işletmemde 1 personel var. Personelimizi mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Bu da işsizliğin artması demek. Bu işlerin bir an önce rayına oturması için insanların psikolojik olarak rahatlaması gerekiyor" dedi.

"Bizim mekanlarımızda bulaşı olayı olmadı"

Oda Başkanı Hakan Gönay, bugüne kadar kahvehanelerde bulaşın söz konusu olmadığını ve hijyene çok dikkat edildiğini söyleyerek, "Biz hijyenimize dikkat ediyoruz. Çay bardaklarını bulaşık makinelerinde yıkıyoruz. Valiliğin verdiği dezenfektan pompalarını birebir dağıttık. Mekanları ziyaret ettik. Eksik olanları uyardık. Dezenfektan maddesinde herhangi bir sorun yok. İstediği kadar temizlik yapabilir. Bulaşı olayını önlemek için her şeyi yapabilir. Valiliğin dağıttığı dezenfektanlar virüse karşı yüzde yüz etkili. Bizim mekanlarımızda bulaşı olayı olmadı. Kahvehaneden herhangi bir bulaşı olmadı. Sadece kahvehane değil. Bizim çeşitli meslek gruplarından olay 550 tane üyemiz var. Bunların yaklaşık 350 tanesi kahve, kafeterya. Diğerleri pansiyon gibi değişik meslek grupları. Bizim mekanlarımızda herhangi bir bulaşı yok" dedi.

"Pandemi süreci biraz daha uzarsa zaten kahvelerin yarısı kapanır"

Gönay, "Esnafın durumu hiç iç açıcı değil. Hava değişimi dolayısıyla şimdi içeri girecekler. İçeride mesafe sorunu olacak. 40 metrekareye 10 kişi gibi bir hesaplama yapılıyor. Bizim o kadar büyük işletmelerimiz yok. Küçük olduğu için bu sıkıntı biraz daha fazlalaşacak. Bu kışın çok zor geçeceğini düşünüyoruz. Yavaş yavaş yok olma durumundayız. Pandemi süreci biraz daha uzarsa zaten kahvelerin yarısı kapanır. Biz olaya umutlu bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.