Korona paniği temizlik raflarını boşalttırdı - Son Dakika
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Korona paniği temizlik raflarını boşalttırdı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik ve sağlık ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik ve sağlık ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.

Londra'da bazı marketler korona virüsü nedeniyle evlerinde stok yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Son günlerde artan korona virüsü salgını ve gelen ölüm haberleri, yerel marketlerdeki ve büyük alışveriş merkezlerindeki temizlik ve sağlık ürünlerinin stoklarının bitmesine neden oldu. Londra'nın güney ve kuzey bölgelerinde bulunan bazı marketlerde sağlık ürünlerinin bitmesi kentte yaşayanları tedirgin ederken, Sağlık Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Güney Londra'da bir marketin sağlık reyonunda sabun ve dezenfekte ürünlerinin tamamen bittiği görüldü. Alışveriş arabalarını sağlık ürünleriyle dolduran bazı Londralılar, marketlerde sağlık ürünleri bitince online alışveriş sitelerine ve eczanelere yöneldi.

İngiltere'de korona virüsü vaka sayısının 200'ü geçtiği, 2 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(İHA)

Korona paniği temizlik raflarını boşalttırdı

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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