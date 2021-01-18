Korona partisinde yakalanmıştı... Rüzgar Çetin'den şaşırtan talep! - Son Dakika

Korona partisinde yakalanmıştı... Rüzgar Çetin'den şaşırtan talep!

18.01.2021 11:39
Korona partisinde yakalanmıştı... Rüzgar Çetin'den şaşırtan talep!, System.String[]

CEZA KESİLDİİş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti.

CEZA KESİLDİ

İş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.

ZARARA UĞRADIM

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.

Korona partisinde yakalanmıştı... Rüzgar Çetin'den şaşırtan talep!

Para Cezası, İş Adamı, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Korona partisinde yakalanmıştı... Rüzgar Çetin'den şaşırtan talep! - Son Dakika Magazin


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