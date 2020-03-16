Korona pazarı da vurdu - Son Dakika
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Korona pazarı da vurdu

6 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da her pazartesi kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi.

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Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da her pazartesi kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi. Tezgah başındaki bazı pazarcılar durumu 'Hayalet Pazar' olarak nitelendirdi.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, Tekirdağ'daki pazaryerindeki alışverişi de etkiledi. Bazı pazarcı esnafı soğuk havanında etkisi olduğunu düşünürken, bazı esnaflarda korona virüsü nedeniyle pazarın durumunu 'Hayalet Pazar' olarak nitelendirdi.


"Pazar yerinde korunma şansı sıfır"


Fikri Kuş isimli pazarcı, "Korona virüsü ve soğuk hava nedeniyle epey bir durgunluk var. Esnaf zor durumda. Pazarlar ölmüş vaziyette. Normalde virüs nedeniyle hepsinin kapanması gerekiyor. AVM'ler, kıraathaneler olsun bunların önlemi alınır mı alınmaz mı onu bilmiyorum. Tabi gerekli önlemlerin alınması lazım. İnsan kendi kendini koruyacak. Bir metre mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama yeri geliyor dikkat edemiyoruz. Pazarcı esnafı olarak yeri geliyor birebir geliyoruz. Yeri geliyor 3 metre mesafeye bile dikkat ediyoruz. Ama pazar yerinde korunma şansı sıfır" dedi.


"İnsanlar yok"


Ayşe Coşkun isimli pazarcı ise "Tezgahlar bomboş, insanlar yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bu korona virüsünden yoklar herhalde. Ondan herhalde hiç insan yok piyasada. Mallarımızı satamıyoruz. Millet hep ucuza istiyor" diye konuştu.


"Hayalet Pazar"


Sevgül Kuş isimli pazarcıda Pazar durumuna 'Hayalet Pazar' nitelendirmesi yaparak, "Hayalet Pazar görmüyor musunuz. İşler yok ödemeler çok ne yapacağız. ya kapatsınlar yada açsınlar yapacak bir şey yok. Madem bu insanlar ölecek tamamen kapatsınlar. Banka ödemelerimiz olmasa bizim de hiç umurumuzda olmayacak" şeklinde konuştu.


"1 metreden fazla yaklaşmamak, sokulmamak lazım"


Hasan Soner Çakır isimli vatandaş da "Hava soğuk onun da büyük bir etkisi var. Pazartesi tezgahları genellikle fazla kalabalık olmuyor. Koronadan ziyade havada soğuk biraz. Esnafta olsak kalabalığa girilmesi pek sağlıklı değil. 1 metreden fazla yaklaşmamak, sokulmamak lazım. Temizlik ve hijyende önemli tabi" şeklinde açıklamada bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:38 Kaynak: İHA
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