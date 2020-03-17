Korona pazarları da vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona pazarları da vurdu - Son Dakika

Korona pazarları da vurdu

6 saat önce

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından İnegöl'de vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı.

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Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından İnegöl'de vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı. Halk pazarının eski halinden eser yok. Pazarlarda esnafların bir çoğunun eldiven takarak satış yaptıkları görüldü. Alışverişe gelen bazı vatandaşların da maske takması dikkati çekti.


Dünyada hızla yayılmaya devam eden koruna virüsü Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Şu ana kadar 18 vatandaş bu hastalığa yakalandığı açıkladı. Sağlık Bakanlığının vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması çağrısı İnegöl'de de etkili oldu. İlçenin farklı bölgelerinde her gün kurulan pazarlarda kalabalıktan virüs sonrası eser kalmadı. Durum böyle olunca pazarda tezgah açan esnafın işi düştü. Pazarcıların korona virüsüne karşı eldiven taktıkları görülürken, pazara çıkan vatandaşların da kalabalık alanlarda fazla bekleme yapmadan alışverişleri yapmaları dikkati çekti.


Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Türkiye'de korona virüsü görülmesiyle birlikte vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçmaya başladı. Perşembe gününden bu yana kalabalık yok. Yarın (salı) Kaymakam Şükrü Görücü başkanlığında esnaf odalarına yönelik bir toplantı yapılacak. Burada yapılacak toplantıda bir dizi tedbir alınacak" dedi. - BURSA

Türkiye, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
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