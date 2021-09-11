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DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ - Son Dakika

DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ

11.09.2021 10:26
DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ, System.String[]

*Kalbi durdu, iki kez entübe edildi; koronavirüs pozitif halde kalp ameliyatı oldu*Koronavirüse yakalandığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Fatma Aytekin: "Çok korktuğum zamanlar oldu.

*Kalbi durdu, iki kez entübe edildi; koronavirüs pozitif halde kalp ameliyatı oldu

*Koronavirüse yakalandığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Fatma Aytekin:

"Çok korktuğum zamanlar oldu. Aşırı derecede zor bir süreç. Yaşadıklarım aklıma geldikçe hala korkuyorum. O yüzden herkese aşı olmasını öneriyorum."

*Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan:

"Koronavirüsün olaya eklenmesi, hastanın daha önce aşılanmamış olması koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle bu mevcut kapağın tıkandığını düşünüyoruz."

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, - İSTANBUL'da yaşayan 28 yaşındaki romatizmal kalp hastası Fatma Aytekin, aşı olmasına günler kala koronavirüse yakalandı. Nefes darlığı başlayan Aytekin'in hem kalbi hem solunumu durdu. İki kez entübe edilen genç kadının, 3 yıl önce değiştirilen kalp kapağının hasar gördüğü belirlendi. Kovid pozitif halde ameliyata alınan Fatma, 6 saatlik operasyon sonrası yaşam mücadelesini kazandı.

Fatma Aytekin'e 13 yaşında romatizmal kalp hastalığı teşhisi konuldu. Yıllarca ilaç tedavisi gören Fatma Aytekin'e 3 yıl önce 2018 yılında kalp kapağı ameliyatı yapıldı. Geçtiğimiz ay kalp muayenesi için hastaneye giden ve aşı olmayı düşünen genç kadın, yapılan test sonrasında tesadüfen koronavirüs pozitif olduğunu öğrendi. Hastalığın 3'üncü gününde nefes almada güçlük çeken Aytekin, koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs tedavisinin yanında kalp kapağının çalışmadığı belirlenen Fatma, doktorlar tarafından PCR pozitif halde ameliyata alındı. 6 saat süren zorlu operasyon sonrası sağlığına kavuşan Fatma'nın koronavirüs tedavisi de devam etti.

"10 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ"

Koronavirüse yakalandığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Fatma Aytekin, "Koronavirüs tedavim 2 gün normal devam etti, ancak 3'üncü gün nefes almada güçlük yaşadım. Nefesim kesildi, öksürük krizleri başladı. Kronik kalp hastası olduğumdan bunlar beni çok korkuttu. Aşı olmayı düşünüyordum ancak önce bir kalp muayenesi olmak istedim. Kontrole gittiğimde kovid olduğumu öğrendim. Öksürük krizlerim başladı, hatta hastaneye gelmeden önce öksürükle birlikte kan gelmeye başladı. O nedenle çok korktum. Abime korktuğumu ve hastaneye gitmek istediğimi söyledim. Nefes darlığı nedeniyle geceleri uyuyamıyordum. 10 gün yoğun bakımda kaldım. Sonradan kalbimin ve solunumumun durduğunu da öğrendim ama hayata döndüm" dedi.

"AKLIMA GELDİKÇE KORKUYORUM HERKESE AŞI OLMASINI ÖNERİYORUM"

Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken genç kadın, "Koronavirüs pozitif bir şekilde kalp ameliyatına girdim. Kalp kapakçığım değişti, zor bir ameliyat geçirdim. Gerek hocalarımdan gerekse ailemden duyduğum zorlu bir süreç geçirdiğim yönünde oldu. Çok korktuğum zamanlar oldu. Aşırı derecede zor bir süreç. Kronik hastalar için daha da zorlu bir dönem. Yaşadıklarım aklıma geldikçe hala korkuyorum. O yüzden herkese aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.

"3 YIL ÖNCE TAKILAN KALP KAPAĞI ÇALIŞMIYORDU"

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, Fatma Aytekin'in yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"İleri derecede koronavirüs tanısı almış ve bu nedenle entübe edilmiş bir hastaydı. Fatma Hanım'ı diğer hastalardan farklı kılan 3 yıl önce geçirdiği kalp ameliyatı oldu. Daha önce başka bir merkezde romatizmal kalp hastalığı nedeniyle kalp kapağı değişmişti. Yoğun bakım takibi sırasında hekim arkadaşlar hastamızın 3 yıl önce takılan kalp kapağında tromboz geliştiğini ve kalp kapağının koronavirüse bağlı olarak çalışmadığını tespit etti. Koronavirüs kanda pıhtılaşmayı artıran sebepler arasında ve öyle bir yan etkisi var. Buna bağlı olarak kalp kapağında bozulma ve ani tıkanma meydana geldi. PCR pozitif bir hastayı ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyata almamız gerekiyordu çünkü hastanın mitral kapağı çalışmıyordu. Hasta hem koronavirüs hem ciddi kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Ciddi hayatı riski olduğundan zor bir karardı ve aileyle konuşarak ameliyata karar verdik"

"KALP KAPAĞI HASTALARINDA MUTLAKA AŞILANMAYI ÖNERİYORUZ"

Fatma Aytekin'in koronavirüs aşılarını henüz olmadığını anlatan Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, "Aşılarını olamadan koronavirüse yakalandığından biraz daha ağır geçirdi. Koronavirüsün olaya eklenmesi, hastanın daha önce aşılanmamış olması koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle bu mevcut kapağın da tıkandığını düşünüyoruz. Kalp kapağı hastalarında mutlaka aşılanmayı öneriyoruz. Özellikle kalp kapağı değişimi yaşayan hastaların kendilerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka aşı olmaları gerektiğini öneriyorum" uyarısında bulundu.

HASTANIN POZİTİF OLMASI ACİL AMELİYATLARDA ENGEL DEĞİL

Koronavirüs pozitif hastaya kalp operasyonu uyguladıklarını söyleyen İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur ise, "Çift maskelerle, önlemlerimizi alarak ameliyata girdik.  Ameliyatta mümkün olduğunca kendimize de dikkat ettik. Ekstra bir gayret sarf ederek operasyonu gerçekleştirdik. Basit önlemlerle hastaların ameliyatı sonrasındaki süreci yönetilebilir. Koronavirüs olan hastanın ameliyat olamayacağı ve hastanede yatamayacağı doğru değil. Gerekli önlemlerle bilimsel kurallarla bu hastaların ameliyatları başarıyla gerçekleştirilir. Hastalar tedavilerini tamamlayarak iyileşmiş şekilde taburcu olabilirler" ifadelerini kullandı.

DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ
DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ
DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ
DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ
DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ
DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, İstanbul, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHA İSTANBUL-KORONA POZİTİF HALDE AMELİYATA ALINAN FATMA'NIN YAŞAM MÜCADELESİ - Son Dakika
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