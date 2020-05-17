Korona salgını Sındırgı'da yatırımlara engel olmadı - Son Dakika

Korona salgını Sındırgı'da yatırımlara engel olmadı

Termal kaynakları, doğal güzellikleri ve turizm alanında yapılan yatırımlarla termal turizm alanında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Covid-19 ile mücadele devam ederken, turizm yatırımları da hız kesmeden yükseliyor.

Korona salgını Sındırgı'da yatırımlara engel olmadı, System.String[]

Termal kaynakları, doğal güzellikleri ve turizm alanında yapılan yatırımlarla termal turizm alanında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Covid-19 ile mücadele devam ederken, turizm yatırımları da hız kesmeden yükseliyor. Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor.


Şerif Paşa Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve cadde genişletmeleri ile ilçede gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği ve alışveriş yapabileceği bir alan oluşturma hayali ile başlayan projenin son etabı, tarihi bir proje olarak değerlendirilen Kocahan'da devam ediyor. Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen ve belediye kasasından para çıkmayarak ihale edilen projede yüklenici firma hızlı bir başlangıç yaptı. Yer teslimi sonrasında inşaat çalışmalarına başlayan firma Kocahan inşaatının yanında kaymakamlık lojmanı, Türk hamamı, 18 derslikli yeni okul binasının inşaatlarını da üstlendi. İki projede çalışmalar devam ederken, okul inşaatının da 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde temellerinin atılacağı belirtildi. Projenin toplam bitirme süresi 24 ay ancak okul inşaatının Eylül ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.


Kocahan projesi alışveriş alanlarını çoğaltarak esnafa kazanç sağlayacağı gibi meydan ve pazar yeri arasındaki bağlantı noktasını oluşturuyor. 62 dükkan, mevcut belediye oteli ile bağlantılı Türk hamamı, 18 derslikli okul ve kaymakamlık lojmanını kapsayan 8 bin metrekare inşaat alanına sahip projede inşaat çalışmaları korona virüs tedbirleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde devam ediyor.


"Sındırgı bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak"


Tarihi projede çalışmaları yerinde inceleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, korona virüsle mücadele sürecinden Sındırgı'nın her alanda daha da güçlenerek çıkacağını belirtti. Başkan Yavaş, "Sındırgı'nın mimari olarak gelişimini sağlayacak hem de ticari alanların sayısını arttıracak çok önemli projelerin yanındayız. Yani Kocahan'dayız. Sındırgı'da hem turizm rotası olarak otobüslerin geldiğinde ne yer ne içer hatıra olarak ne götürür, ihtiyaçlarını nerede giderir? Bu soruların cevabını alabileceğimiz bir noktada. Bura da toplamında eskiden Cumhuriyet okulumuzun bulunduğu bir alan burası. O okulu 18 derslikli olarak başka bir yere yapıyoruz. Burası 10 derslikli bir okuldu ve depreme karşı yıkım raporu vardı. Şimdi bu alanda toplamında 62 tane iş yeri var. 47 tane alt katında, üst katında ise sinema, tiyatro, lokantaların bulunduğu bir alan burası. Yani sosyal alanların içinde bulunacağı bir alan olacak. Önünde hiç ağaçların kesilmediği ve korumaya alındığı 4 bin metrekarelik bir yeşil alan olacak. Hemen yanında bir eskiden var olan 24 otelimize ilave olarak da 500 metrekarelik bir spa merkezi yapılacak. 18 derslikli okul ve kaymakamlık lojmanımız da ilaveten dört ayrı bina toplamda 8 bin metrekarelik inşaatımız var. Hem şehir mimari olarak bir meydana yeşil alana ve iş yerlerini kazanmış olacak. Hem de Sındırgı turizm olarak da bir planlamayı gerçekleştirmiş olacak. Covid-19 korona virüsle alakalı tabi bir taraftan dezenfekte çalışmalarımız, maske temini, halkımızın ekonomik olarak kalkınmasına ve onların zor zamanlarında yanlarında olabilecek ekonomik desteklere devam ediyoruz. Bunlara devam ettiğimiz gibi, hayatta devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor. Dev yatırımlar geri durmuyor. Müteahhidimiz güçlü bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Biz de kendisine her türlü desteği sağlıyoruz. İnşallah termal turizm merkezi olan Sındırgı şu zor günler geçtikten sonra müthiş bir turizm patlamasıyla bu memlekette hizmetlerin arkası gelecektir. Halkımız kazanacak, insanlar kazanacak. Bizler de o yatırımların şu anda arefesindeyiz. Durmuyoruz. Covid-19'la mücadele ettiğimiz gibi inşaat faaliyetlerimiz de son sürat devam ediyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Koronavirüs, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona salgını Sındırgı'da yatırımlara engel olmadı - Son Dakika

Son Dakika

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, çıkıp söylesinler Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, çıkıp söylesinler         
16:26
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu         
11:42
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet         
11:36
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş         
11:32
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı         
11:25
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi         
11:22
Bu fotoğrafa bakan tebessümünü gizleyemiyor! İşte en komik doğa fotoğrafları Bu fotoğrafa bakan tebessümünü gizleyemiyor! İşte en komik doğa fotoğrafları         
11:20
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor         
11:02
Hadise, İrem Sak'ın Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen         
10:52
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu         
10:47
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu         
10:36
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 16:40:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona salgını Sındırgı'da yatırımlara engel olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]