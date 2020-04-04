Korona salgını terörle mücadeleyi etkilemedi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Mart ayına yönelik yayınladığı faaliyet raporunda 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde ise 922 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5'i ölü, 56'sı sağ, 28'i teslim şeklinde oldu. Bu teröristlerden 52'sinin PKK/KCK, 30'unu DEAŞ/HTŞ, 7'sinin sol terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 697 şüpheli gözaltına alındı, 297 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlar neticesinde; 103 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 29'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, 25 adet mayın EYP, 37 adet el bombası, 20 ton 191 kg patlayıcı madde, 5 bin 941 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi

Bakanlık raporunda Kapan operasyonları çerçevesinde 8 Ocak 2020 tarihi itibariyle 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personelin operasyona devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 44 işbirlikçi şahıs yakalandı, 427 mağara imha edildi. 36'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 EYP, 1 ton 212 kg patlayıcı madde,

73 adet el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile eyp yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

SONBAHAR KIŞ OPERASYONLARI

Terör örgütüne yönelik kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 - 15 Nisan 2020 dönemini kapsayan operasyonlar neticesinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlanmıştı. 47'si büyük, 21'i orta çaplı, 6 bin 498'i küçük olmak üzere toplam 6 bin 755 operasyon icra edildi. Planlanan operasyonların yüzde 87'si tamamlandı. Bu operasyonlarda;

608 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 118'i ölü, 319'u sağ, 171'i teslim şeklinde oldu. Sonbahar kış operasyonları neticesinde 659 sığınak, depo, barınak imha edildi. 318 uzun namlulu silah, 63 roketatar, havan ve lav silah, 319 tabanca veya tüfek, 233 adet mayın ile EYP, 520 adet el bombası, 30 ton 802 kg patlayıcı madde, 2 bin 204 adet fünye, 111 bin 782 mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)